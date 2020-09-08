Выйти из «Северного потока — 2», сохранив лицо: немецкий журналист объяснил, чем выгодно Берлину дело Навального
Отравления «Новичком» служат в качестве нового катализатора расколов между Россией и Западом, пишет журналист Стефан Детьен в своей статье для Deutschlandfunk. Раскол произошёл также и в немецком обществе: отношение к России пробуждает культурные эмоции и политические силы. Радикалы, такие как АдГ и «Левые», используют эти тенденции в своих целях. На берлинских протестах против карантина российские флаги развевались рядом с флагами «граждан рейха». Отравление Алексея Навального впрыснуло яд и в немецкое общество, считает Детьен: оно вписывается в политическую линию, направленную на то, чтобы дестабилизировать западные либеральные демократии с помощью дезинформационных кампаний, хакерских атак и манипуляции выборами.
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