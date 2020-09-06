Die Zeit: дело Навального сблизило Париж и Берлин в их отношении к Москве
Не исключено, что некоторые эксперты по вопросам внешней политики во Франции убеждены, что Германия перебарщивает со своей реакцией на отравление российского блогера Алексея Навального, пишет Die Zeit. Они наверняка считают, что действия Берлина свидетельствуют о дипломатической неопытности немцев. Но в самом Париже так не считают и более того разделяют и поддерживают возмущение немецкого канцлера Ангелы Меркель.
Дело Навального сблизило внешнеполитические позиции Германии и Франции в отношении России до такой степени, что «между ними с трудом проходит папиросная бумага». До отравления такое было трудно представить. Ведь исторически так сложилось, что Париж и Берлин постоянно использовали кризисы в отношениях с Москвой друг против друга. Совсем недавно французский президент Эммануэль Макрон пытался задействовать Кремль в совместном урегулировании кризисов на Ближнем Востоке. Он осознавал, что санкционная политика не даёт результатов. При этом не согласовывал свои действия с Меркель.
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