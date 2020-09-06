Die Zeit: дело Навального сблизило Париж и Берлин в их отношении к Москве

Дело российского блогера Алексея Навального сблизило внешнеполитические позиции Германии и Франции в отношении России до такой степени, что «между ними с трудом проходит папиросная бумага», сообщает Die Zeit. Совсем недавно Париж налаживал отношения с Москвой без согласования с Берлином, а теперь не исключено, что главы государств Меркель и Макрон договорятся о новых антироссийских санкциях.

Не исключено, что некоторые эксперты по вопросам внешней политики во Франции убеждены, что Германия перебарщивает со своей реакцией на отравление российского блогера Алексея Навального, пишет Die Zeit. Они наверняка считают, что действия Берлина свидетельствуют о дипломатической неопытности немцев. Но в самом Париже так не считают и более того разделяют и поддерживают возмущение немецкого канцлера Ангелы Меркель.

Дело Навального сблизило внешнеполитические позиции Германии и Франции в отношении России до такой степени, что «между ними с трудом проходит папиросная бумага». До отравления такое было трудно представить. Ведь исторически так сложилось, что Париж и Берлин постоянно использовали кризисы в отношениях с Москвой друг против друга. Совсем недавно французский президент Эммануэль Макрон пытался задействовать Кремль в совместном урегулировании кризисов на Ближнем Востоке. Он осознавал, что санкционная политика не даёт результатов. При этом не согласовывал свои действия с Меркель.

Но из-за пандемии коронавируса и отравления Навального возникло новое «немецко-французское согласие». Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о том, что Париж и Берлин дадут «скоординированный ответ», который также будет согласован с остальным 27 странами-членами ЕС. При этом уже понятно, что речь идёт о санкциях против Москвы, считают эксперты.

Впрочем, об отказе от «Северного потока — 2» пока что речь определённо не идёт, продолжает издание. В Париже считают, что такой шаг был бы неправильным сигнал для Вашингтона, который настаивает именно на прекращении строительства газопровода. Но возможны более облегчённые, персональные штрафные меры, к примеру, заморозка счетов некоторых россиян или введение запрета на въезд в союз. Всё для того, чтобы «позлить Путина».

Не исключено, что новые санкции поддержит и НАТО. Недавно генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что союзники вырабатывают единый ответ на произошедшее с Навальным. Однако никаких подробностей он не озвучил. Впрочем, в рамках НАТО Германии и Франции будет тяжелее договориться с США, чем друг с другом — в рамках ЕС, заключает Die Zeit.