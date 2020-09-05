Немецкий политик: разговоры об отказе от российского газа «двуличны» — репутация немцев запятнана

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03:00 Рекордное число новых больных COVID-19 зарегистрировано в Словакии В Словакии регистрируется рекордное число новых больных коронавирусом.

03:00 Салихова: я заставила Федуна купить Ларссона в «Спартак» Зарема Салихова, подруга владельца московского «Спартака», рассказала о своей роли в трансфере шведского форварда команды Джордана Ларссона.

03:00 Источник опубликовал показания судьи Данченкова, которого избил Широков Были опубликованы показания футбольного судьи Никиты Данченкова, который был избит бывшим игроком сборной России Романом Широковым.

03:00 Член координационного совета оппозиции Белоруссии прибыла в Польшу Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова пересекла границу с Польшей и прибыла в Варшаву.

03:00 Черчесов: Симонян хотел лететь с нами в Будапешт Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что пандемия коронавируса помешала легендарному советскому футболисту, а ныне первому вице-президенту Российского футбольного союза Никите Симоняну полететь на выездной матч с Венгрией.

03:00 Милиция задержала порядка 30 участников акций в Минске В Минске сотрудники правоохранительных органов задержали «не более 30 человек», которые принимали участие в «несанкционированных акциях под негосударственной символикой».

03:00 Ребров предостерёг сборную России от недооценки венгров Бывший футболист казанского «Рубина», а ныне главный тренер венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров поделился ожиданиями от матча второго тура группового этапа Лиги наций между сборными Венгрии и России.

03:00 В Дании число выявленных случаев коронавируса достигло 17 736 В Дании число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 достигло 17 736.

03:00 Легкоатлетка Лашманова установила мировой рекорд на ЧР, который не будет ратифицирован Елена Лашманова, специализирующаяся на спортивной ходьбе, стала победительницей чемпионата России по лёгкой атлетике в своей дисциплине, превзойдя мировой рекорд.

03:00 Лукашенко провёл совещание с членами Совета безопасности Белоруссии Белорусский лидер Александр Лукашенко провёл совещание с членами Совета безопасности Белоруссии. Об этом информирует БЕЛТА.

03:00 Агент Миранчука: вариант с отступными в €8 млн не рассматривался из уважения к «Локомотиву» Вадим Шпинёв, агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, рассказал, почему футболист не покинул «Локомотив» за отступные в размере €8 млн.

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