Немецкий политик: отравление Навального — не повод спешить с отказом от «Северного потока — 2»

В деле об отравлении Алексея Навального не стоит спешить с решением о прекращении строительства «Северного потока — 2», считает заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубики. С учётом той информации, которая известна на данном этапе, нет оснований ставить под вопрос проект такой величины, считает немецкий политик. Он не исключает, что атака могла быть совершена без вмешательства Кремля.

Попытка отравления Алексея Навального — это не повод сейчас же останавливать строительство газопровода «Северный поток — 2», заявил заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубики. «Я скептически настроен по поводу того, стоит ли с учётом той информации, которая известна нам на данном этапе, ставить под вопрос проект такой величины», — заявил немецкий политик.



Он не исключает, что атака могла быть совершена без вмешательства Кремля. Ему не верится, что за отравлением стоит российский президент Владимир Путин или его правительство: «В российской администрации есть силы, которые отчасти живут своей собственной жизнью». Однако Кубики призвал Москву внести ясность в ситуацию и наказать виновных.



«Я надеюсь, что Путин сам подтвердит, что это было совершено не по его указке, не под его руководством. Если же дела обстоят иначе, если мы не получим от России вразумительного объяснения, то в течение следующих недель, месяцев и лет нас ожидает ледниковый период в отношениях Германии и России». В этом случае Кубики настаивает на принятии экономических санкций против России.