Меркель: санкции США против «Северного потока — 2» незаконны

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03:00 Мантуров оценил ситуацию с экспортом на фоне пандемии Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров оценил ситуацию с экспортом на фоне пандемии.

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