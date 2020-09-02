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Меркель: санкции США против «Северного потока — 2» незаконны

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Экстерриториальные санкции США против «Северного потока — 2» незаконны, заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Она подтвердила намерение немецких властей продолжить и завершить строительство газопровода. «Необходимо прилагать все возможные усилия для поддержки экономики», — подчеркнула глава ФРГ.
Меркель: санкции США против «Северного потока — 2» незаконны
Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила намерение Берлина продолжить и завершить строительство газопровода «Северный поток — 2», сообщает Der Spiegel. Об этом она заявила во время визита в немецкий город Штральзунд в земле Мекленбург — Передняя Померания, которая также является её избирательным округом.  

Глава ФРГ прокомментировала недавние угрозы американских сенаторов в адрес руководителей и акционеров порта Засниц, который играет важную роль в реализации проекта: «Мы считаем, что эти экстерриториальные санкции, то есть те, которые выходят за границы Соединённых Штатов, незаконны».

Это был первый визит Меркель в Мекленбург — Переднюю Померанию с момента начала пандемии коронавируса. Она встретилась с руководителями больниц, домов престарелых, школ, а также учителями. Для экономики этой земли «Северный поток — 2» играет большую роль, отмечает издание. «Необходимо прилагать все возможные усилия для поддержки экономики», — подчеркнула канцлер. 

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Der Spiegel Германия Европа
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