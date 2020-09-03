Bild о деле Навального: Меркель нужно отказаться от «Северного потока — 2»

03:00
Вертолётную площадку разместят на территории больничного городка в Удмуртии
Вертолётную площадку разместят на территории больничного городка в Глазове. Соответствующее поручение дал глава Удмуртии Александр Бречалов.
03:00
В Свердловской области рассказали о перепрофилировании детских больниц для пациентов с COVID-19
Ряд детских больниц Свердловской области будут вновь перепрофилированы для пациентов с COVID-19.
03:00
Луценко стал победителем шестого этапа «Тур де Франс»
Казахстанский велогонщик команды «Астана» Алексей Луценко стал победителем шестого этапа веломногодневки «Тур де Франс».
03:00
США расширили санкционный список по Ирану
Соединённые Штаты расширили санкционный лист против Ирана.
03:00
Газизов: может, если бы пенальти в ворота «Ротора» не было, «Спартак» играл бы ещё сильнее
Генеральный менеджер московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал решение экспертно-судейской комиссии признать ошибочным назначение пенальти в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ротором» (1:0).
03:00
Посол России в Британии считает ситуацию с Навальным провокацией
Российский посол в Великобритании Андрей Келин назвал ситуацию вокруг Алексея Навального провокацией, направленной на срыв процесса налаживания отношений между Россией и Европой.
03:00
Магомедшарипов может подраться за титул чемпиона UFC уже в следующем бою
Ризван Магомедов, менеджер российского бойца смешанных единоборств Забита Магомедшарипова, заявил, что добивается для своего подопечного боя за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулёгком весе.
03:00
В Твери открыли памятник труженикам тыла
В парке Победы в Твери состоялась церемония открытия памятника труженикам тыла Калинина и Калининской области.
03:00
В Краснодаре почтили память жертв терроризма
В Краснодаре прошли акции, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
03:00
Подмосковье стало лидером по переработке картофеля в России
За первые полгода 2020 года Московская область стала лидером по переработке картофеля в России.
03:00
В Москве открыли мемориальную доску в честь советского разведчика Жоржа Коваля
На Мичуринском проспекте в Москве открыли мемориальную доску в честь советского разведчика Жоржа Коваля.
03:00
В Крыму увеличат финансирование госпрограммы по развитию культуры
В Крыму увеличат на 836 млн рублей финансирование госпрограммы по развитию культуры, архивного дела и сохранению объектов культурного наследия до 2024 года.
03:00
Источник: «Барселона» заинтересовалась Влашичем
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич попал в сферу интересов испанской «Барселоны».
03:00
Суд продлил арест Фургалу до декабря
Басманный суд Москвы продлил до декабря арест бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.
03:00
ОНФ и фонд «Росконгресс» запустили горячую линию по вопросам школьного питания
Общероссийский народный фронт и фонд «Росконгресс» при поддержке всероссийской акции #МыВместе запустили горячую линию в рамках проекта «Открытая линия «Школьный завтрак».
03:00
Во Владивостоке из-за ураганного ветра сорвало со швартов плавучий док
Во Владивостоке из-за ураганного ветра с морского причала в бухте Улисс сорвало со швартов плавучий док, пострадавших нет.
03:00
Фестиваль «Театральная Россия» пройдёт 11 сентября в Перми
Фестиваль «Театральная Россия» состоится 11 сентября в Перми. По словам организаторов, он согласован региональным управлением Роспотребнадзора и будет проведён с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.
03:00
В Якутии возбуждено дело по факту хищения более 70 млн рублей при реализации нацпроекта
В Якутии возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и хищения более 70 млн рублей, направленных на реализацию нацпроекта.
03:00
В Вологодской области проверяют сообщения о воспрепятствовании оказанию медпомощи
В Вологодской области следователи проверяют сообщения о воспрепятствовании оказанию медицинской помощи.
03:00
Синоптики предупредили о заморозках в Татарстане
Синоптики предупредили об ухудшении погоды в Татарстане. Об этом сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на региональный Гидрометцентр.
03:00
В аквапарке Москвы прокуратура проводит проверку из-за травмы ребёнка
В аквапарке Москвы прокуратура проводит проверку из-за травмы ребёнка — 11-летний мальчик повредил позвоночник.
03:00
Минздрав выпустил новую версию методрекомендаций по коронавирусу
Министерство здравоохранения России утвердило новую, восьмую версию Временных рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Власти Приморского края сообщили о первой жертве тайфуна «Майсак»
В Приморском крае один человек скончался от последствий прохождения тайфуна «Майсак». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
03:00
Эксперт дал рекомендации по сохранению здоровья во время коронавирусной пандемии
Врач городской ростовской больницы Георгий Багдыков дал рекомендации по сохранению здоровья во время коронавирусной пандемии.
03:00
Музыканты «Ласкового мая» выразили соболезнования по поводу кончины Александра Прико
Музыканты «Ласкового мая» выразили соболезнования по поводу кончины экс-солиста группы Александра Прико.
03:00
Эксперт рассказал о пользе и вреде жевательной резинки
Заведующий отделением стоматологии и хирургии полости рта МГМСУ имени Евдокимова Григорий Воложин рассказал о пользе и вреде жевательной резинки.
03:00
В РФС признали ошибочное назначение пенальти в матче «Ротор» — «Спартак»
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) вынесла решение по итогу матча пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ротор» — «Спартак» (0:1).
03:00
Грузовое судно с 42 моряками на борту затонуло недалеко от берегов Японии
Японские спасатели ведут поиски грузового судна, которое, по словам спасённого члена экипажа, затонуло во время непогоды недалеко от Японии.
03:00
Исмаилов заявил, что не планирует переходить в UFC
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов считает, что ему поздно переходить в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) из-за возраста.
03:00
Власти Москвы назвали объём потраченных на борьбу с COVID-19 средств
Около 300 млрд рублей власти Москвы потратили на борьбу с распространением коронавирусной инфекции и закупку необходимой техники. Об этом заявил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.
03:00
«Йокерит» получил техническое поражение за неявку на матч КХЛ с минским «Динамо»
Финскому «Йокериту» засчитано техническое поражение за отказ сыграть матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с минским «Динамо».
03:00
На ВДНХ планируется открытие выставки о жизни Москвы во время пандемии COVID-19
На главной аллее ВДНХ с 5 сентября начнёт работу выставка «Москва. Герои», посвящённая жизни столицы во время пандемии коронавируса. Экспозицию можно будет посетить до 5 октября 2020 года.
03:00
В Вологодской области при пожаре погибли женщина и ребёнок
В Вологодской области женщина и ребёнок погибли во время пожара в частном деревянном доме.
03:00
Москва и Минск обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы
Россия и Белоруссия обсудили переброску нефтяных потоков из портов Литвы через российские порты. Об этом сообщил глава Минэнерго России Александр Новак.
03:00
Сёмин опроверг ведение переговоров с «Ротором»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин назвал ложными слухи о том, что он может возглавить волгоградский «Ротор».
03:00
Власти Латвии подтвердили, что попросят IIHF перенести ЧМ-2021 из Белоруссии
Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш подтвердил, что латвийская сторона будет просить Международную федерацию хоккея (IIHF) о переносе чемпионата мира 2021 года из Белоруссии.
03:00
В ЦБ сообщили о росте числа звонков мошенников в период пандемии
Глава российского ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на II съезде Ассоциации банков России сообщила, что количество звонков от мошенников в адрес клиентов банков и других финансовых институтов в период пандемии выросло на 200%, передаёт ТАСС.
03:00
«Фрайбург» начал продавать футболки с фамилией игрока «Спартака» Тиля
В интернет-магазине немецкого футбольного клуба «Фрайбург» появились футболки с фамилией полузащитника московского «Спартака» Гуса Тиля.
03:00
США намерены покинуть ВОЗ в июле 2021 года
Госдеп рассказал о планах США выйти из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в июле 2021 года.
03:00
Ефремов выступил в суде с последним словом
Актёр Михаил Ефремов в последнем слове по делу о ДТП в центре Москвы заявил, что признаёт свою вину и искренне раскаивается, а также что не будет «отмазываться».
03:00
Украина призвала Белоруссию «не искать врагов там, где их нет»
На Украине призвали Белоруссию «не искать врагов там, где их нет». Как заявили в украинском МИД, Киев не ведёт и не будет вести подрывной деятельности против Минска.
03:00
Валуев: Поветкин прославил Россию и стал примером для молодых
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Государственной думы РФ Николай Валуев поздравил российского боксёра Александра Поветкина с днём рождения.
03:00
Казанский сделал прогноз на матч между сборными России и Сербии
Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский предположил, как завершится матч Лиги наций по футболу между национальными командами России и Сербии.
03:00
Набиуллина оценила последствия пандемии для экономики России
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о долгосрочных последствиях пандемии коронавируса для российской экономики. Вместе с тем, по её мнению, банки в целом справляются с возникшими вызовами.
03:00
Приговор Ефремову огласят 8 сентября
Приговор актёру Михаилу Ефремову по делу о ДТП в центре Москвы будет оглашён во вторник, 8 сентября. Об этом пишет Интерфакс из зала Пресненского суда Москвы.
03:00
Казанский назвал двух лучших нападающих сборной России на данный момент
Комментатор «Матч ТВ» Денис Казанский предположил, кто из нападающих сборной России по футболу составит тандем в атакующей линии, если Станислав Черчесов решит сыграть в два форварда.
03:00
В РФС подтвердили, что Еськов приостановил карьеру судьи после матча «Спартак» — «Сочи»
Председатель судейского комитета Российского футбольного союза (РФС) Ашот Хачатурянц заявил, что арбитр Алексей Еськов приостановил карьеру после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи».
03:00
Резкое ухудшение погоды ожидается в Новосибирской области
В МЧС по Новосибирской области предупредили о резком ухудшении погоды.
03:00
Борисов заявил, что Россия может избежать второй волны коронавируса
Есть основания полагать, что Россия избежит второй волны пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил вице-премьер России Юрий Борисов, выступая на сессии Столыпинского форума.
03:00
Власти рассказали о проекте «Энергия Москвы»
В Департаменте транспорта столицы прокомментировали проект «Энергия Москвы», к 2023 году будет создана сеть из 600 зарядных станций для электромобилей.