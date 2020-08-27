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Der Tagesspiegel: клиника «Шарите» — самая «политизированная» больница Европы

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Немецкая клиника «Шарите» уже давно превратилась в самое «политизированное» медицинское учреждение Германии и, возможно, даже континента, пишет Der Tagesspiegel. Здесь лечились министры, генералы, диктаторы, президенты, ведущие дипломаты и высокопоставленные лица из самых разных стран. «Деспот или диссидент — для всех действует немецкий закон о защите личных данных и врачебная тайна», рассказывает автор статьи Ханнес Хайне.
Der Tagesspiegel: клиника «Шарите» — самая «политизированная» больница Европы
Reuters

Директор клиники «Шарите» Хейо Крёмер хорошо знает, каково это быть руководителем самого «политизированного» медицинского учреждения страны и, возможно, даже континента, пишет Der Tagesspiegel. Алексей Навальный — не первый «политический пациент» берлинской больницы, и даже не первый диссидент из России. Таких как он здесь было много, и для местных врачей закрытые коридоры, вооружённая охрана и практика скрывать настоящие имена больных уже почти стали «рутиной», рассказывает автор статьи Ханнес Хайне.

Два года назад в «Шарите» на самолёте доставили участника панк-группы Pussy Riot Петра Верзилова, напоминает издание. Тогда экс-директор учреждения, профессор неврологии Карл Макс Айнхойпль также поставил диагноз «отравление» неизвестным веществом. В 2012 году руководитель больницы лично ездил на Украину, чтобы обследовать бывшего премьер-министра страны Юлию Тимошенко, находившуюся на тот момент в тюрьме. Позже она вышла на свободу и продолжила своё лечение в берлинской клинике.
 
Во время арабской весны в Ливии «Шарите» принимала у себя как сторонников лидера страны Муаммара Каддафи, так и командиров повстанческого движения, напоминает издание. При этом всё было организовано так, что они друг с другом не пересекались. Пациентами больницы также были экс-президент Ирака Джаляль Талабани и один курдский реформатор, бежавший от исламистов и арабских националистов на Ближнем Востоке.
 
Многие политические деятели предпочитали не придавать огласке факт своего пребывания в клинике. Речь идёт о десятках министров, генералов, диктаторов, а также президентов, ведущих дипломатов и высокопоставленных лиц из государств Азии и Африки. Полные имена и историю болезни этих пациентов знают только два, три врача, руководство «Шарите» и ведомство канцлера.
 
«Деспот или диссидент — для всех действует немецкий закон о защите личных данных и врачебная тайна», поясняет Хайне. Информация о том, кто именно оплачивает медицинские услуги, также не разглашается. Единственное, что говорят по этому поводу в больнице, что у деспотов итак есть доступ к деньгам своего государства, а у диссидентов — медицинская страховка. Впрочем, за последних также часто платят семья или богатые помощники.    
 
Не стоит забывать, что и немецкие политики — частые гости клиники, продолжает издание. В ней лечились канцлер Германии Ангела Меркель, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, экс-глава немецкого МИД Зигмар Габриэль, а также федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмайер. «Тот, кто руководит «Шарите», руководит не просто больницей и научно-исследовательским учреждением — что уже достаточно тяжело — а ещё и политическим институтом. Ему приходится балансировать интересы сената, федеральных политиков, страховых компаний, инвесторов, пациентов, врачей, а также технического и уборочного персонала», — заключает Хайне.  
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