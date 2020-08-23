ZDF: Навального доставили в Берлин в официальном статусе «гостя канцлера»

Алексея Навального обследуют в клинике «Шарите» в Берлине, после чего врачи назначат ему лечение. Официально он является «гостем канцлера». По мнению руководителя центральной студии канала ZDF, этот статус можно расценивать как бюрократическую уловку, призванную обеспечить Навальному «наилучшую полицейскую защиту», а также как «заявление в адрес Москвы». Хотя в остальном правительство крайне сдержанно высказывается по этому вопросу, отмечает немецкий телеканал ZDF.

«Российский оппозиционер и критик Кремля» Алексей Навальный формально является «гостем канцлера», объясняет немецкий телеканал ZDF. По версии руководителя центральной студии канала Тео Колля, это «не политический сигнал», а бюрократическая уловка, призванная обеспечить Навальному «наилучшую полицейскую защиту».

В Министерстве внутренних дел Германии это также подтвердили. По всей видимости, там предполагают, что опасность для Навального продолжает существовать, отмечает ZDF.

При этом не играет никакой роли, что Навальный не поддерживает действующий в России государственный строй, отмечает Колль. Правительство Германии комментирует ситуацию крайне сдержанно. В то же время, предоставление серьёзной полицейской защиты может «оцениваться как заявление» в адрес Москвы, полагает руководитель центрального бюро ZDF.

Статус «гостя канцлера» и усиленную охрану следует интерпретировать, в первую очередь, как «сильное заявление» немецкого правительства, которое в остальном весьма сдержанно ведёт себя в общественном поле, когда дело доходит до рассуждений о возможном отравлении Навального.

Правительство в Германии рассчитывает на успешное лечение Навального в Берлине. «Федеральное правительство надеется, что лечение в «Шарите» приведёт к улучшению его состояния и сделает возможным полное выздоровление», — сказал официальный представитель правительства. Сейчас врачи проводят медицинское обследование Навального.

Как сообщает телеканал, полёт из Омска в Берлин был частной акцией инициативной группы Cinema for Peace («Кино во имя мира»). Руководитель фонда Яка Бизель рассказал журналисту ZDF, что Навальный находился «в крайне критическом состоянии» уже во время перелёта.

После этого карета скорой помощи под усиленной охраной полиции перевезла Навального в университетскую клинику Шарите в центре Берлина. Там 44-летний Навальный проходит комплексное обследование, после чего ему будет назначено лечение.

В клинике заявили, что после проведения медицинской диагностики и обсуждения с семьёй врачи сделают заявление по поводу заболевания и дальнейших шагов для лечения пациента. На проведение обследования необходимо время. Как только появятся результаты, в Шарите обещали проинформировать о них общественность. Официальный представитель клиники сказала, что до понедельника официальных заявлений о состоянии здоровья Навального ждать не следует.

Сразу после вылета пресс-секретарь Навального выразила благодарность всем, кто оказал ему поддержку. По её словам, борьба за жизнь и здоровье Алексея Навального только начинается, и предстоит ещё многое сделать, но по крайней мере первый шаг уже предпринят.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил облегчение по поводу того, что Навального будут лечить в госпитале врачи, которым его семья доверяет. Это важно, потому что необходимо найти ответ на вопрос о причинах драматического ухудшения его состояния здоровья, заметил Штайнмайер на полях визита в Зальцбург. «Я надеюсь, что все те, кто может как-то поспособствовать прояснению этого вопроса, действительно это сделают», — добавил президент Германии.

В том, что касается вывоза Навального из России, роль посредника, возможно, сыграл также президент Финляндии Саули Ниинистё, отмечает немецкий телеканал. Сначала Ниистё поговорил о Навальном с Ангелой Меркель и согласился с ней в том, что этот вопрос необходимо обсудить в телефонном разговоре с Владимиром Путиным. Во время беседы с российским президентом его финский коллега спросил, можно ли перевезти Навального для лечения в Германию, на что получил ответ, что для этого нет никаких политических препятствий, добавляет ZDF.

