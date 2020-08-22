Sky News: глава ВОЗ выразил надежду на то, что через два года пандемия уже завершится

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что вакцина от коронавируса сама по себе не завершит пандемию, сообщает Sky News. При этом он выразил надежду на то, что уже через два года пандемия всё-таки закончится.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус выразил надежду, что через два года пандемия коронавируса уже завершится, пишет Sky News. При этом он напомнил, что пандемия испанского гриппа, вспыхнувшего в 1918 году, длилась как раз 2 года.
«В нашей нынешней ситуации с большим количеством технологий и, конечно же, с большим количеством налаженных связей у вируса больше шансов на распространение, он может быстро перемещаться, — подчеркнул глава ВОЗ. — В то же время у нас есть технологии и знания, чтобы остановить это».
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире уже у 22 млн человек тест на коронавирус дал положительный результат, и почти 800 тыс. человек погибли.
Как отметил Гебрейесус, хотя некоторым странам удалось снизить распространение COVID-19, однако «прогресс не означает победу».
Он указал на такие страны, как Новая Зеландия и Вьетнам, где после длительного периода с малым или нулевым числом инфицированных, были зафиксированы новые вспышки заболевания.
«Опыт этих стран стал поучительной историей для тех, кто сейчас видит тенденцию к снижению», — заявил глава ВОЗ.
И хотя существует надежда на то, что вакцина сможет положить конец глобальному кризису в сфере здравоохранения, однако, по словам Гебрейесуса, нет никаких гарантий, что она будет найдена, и даже если будет, то «она сама по себе не завершит пандемию».
«Мы все должны научиться контролировать этот вирус и управлять им, используя инструменты, которые у нас есть сейчас, и вносить коррективы в нашу повседневную жизнь, которые необходимы, чтобы обезопасить себя и друг друга», — заявил он.
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