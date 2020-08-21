Euronews: ВОЗ призывает Европу к бдительности в «новом сезоне» COVID-19 после возвращения отпускников

Число случаев коронавируса в Европе за период летних отпусков вновь начало расти, поскольку на отдыхе многие не соблюдали требования дистанцирования. В итоге еженедельное число заражений в ЕС сейчас превышает июньские показатели на 40 тыс. А в Германии статистика уже сравнима с апрелем, когда был всплеск заболеваемости. ВОЗ напоминает, что «неуязвимых нет», и призывает европейцев повысить бдительность, передаёт Euronews.

Туристы, возвращающиеся с греческих островов на континент, проходят тест на COVID-19. Обеспокоенность по поводу того, что пандемия коронавируса вновь набирает обороты, растёт.



В сезон отпусков дисциплина в соблюдении карантинных мер была несколько ослаблена — и последствия этого, похоже, не замедлили сказаться на цифрах. По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время в Европе ежедневно регистрируется 26 тыс. новых случаев заражения.



ХАНС ГЕНРИ КЛЮГЕ, директор Европейского регионального бюро ВОЗ: Я очень обеспокоен тем, что зарегистрированных случаев всё больше среди молодых людей, Низкий риск не означает отсутствие риска. Неуязвимых нет. И даже если вы не умрёте от COVID-19, вирус может «прилипнуть» к вам, как смерч с длинным хвостом.



Только в Германии в четверг было зарегистрировано 1700 новых случаев инфицирования — это самый высокий ежедневный показатель с начала апреля. ВОЗ заявила, что ранняя диагностика будет иметь решающее значение для сдерживания вспышки. Еженедельное число заражений в Европе превышает июньские показатели на 40 тыс.



ХАНС ГЕНРИ КЛЮГЕ: Сейчас крайне важно, чтобы страны контролировали активность вирусов гриппа, чтобы был установлен или усилен регулярный эпиднадзор за разными видами вирусов. Нужно продвигать вакцинацию от гриппа для групп риска. В этом году это ещё более важно, поскольку нам необходимо снизить нагрузку на наши больницы и медицинский персонал.



Всплеск случаев заражения коронавирусом наблюдается в Хорватии — и власти Германии добавили хорватское побережье в список направлений с высоким уровнем риска. Не исключается, что этому примеру скоро последует и Великобритания.



Дата выхода в эфир 20 августа 2020 года.