Süddeutsche Zeitung Оригинал

SZ: пассивной Меркель нечего противопоставить решительному Путину

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В отношениях с Россией Германия вынуждена занимать «пассивную, оборонительную позицию», пишет Süddeutsche Zeitung. В отличие от канцлера Ангелы Меркель глава Кремля Владимир Путин готов нарушать правила и применять силу. Он решает, где возникнет проблема и будет она решена или нет. Чтобы «разорвать замкнутый круг», нужно пойти на больший риск, но Меркель на такое не годится.
SZ: пассивной Меркель нечего противопоставить решительному Путину
Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель извлекла из своего детства и юношества в ГДР ряд полезных уроков, пишет Süddeutsche Zeitung. Один из них: нужно держать рот на замке, и не выдавать больше, чем другой видит со стороны. Мастеров маскировки иногда можно победить их же собственным оружием, объясняет автор статьи Штефан Корнелиус. К примеру, Меркель как-то сорвала попытку себя завербовать, сказав, что не умеет хранить секреты.

Глава же Кремля Владимир Путин вышел из спецслужб и теперь использует их методы, только по-новому.  «Если сейчас взглянуть на ту политику, которую Берлин проводит в отношении России, невозможно избавиться от впечатления, что Меркель и Путин играют друг с другом в старую игру», — пишет издание.
 
При этом Германия объективно находится «в позиции слабого», продолжает Корнелиус: «Ящик инструментов российского президента больше и внушает больший страх, чем берлинский аналог — не в последнюю очередь потому, что российский аппарат готов, не задумываясь, применить силу». Поэтому в отношениях с Путиным немецкие власти поневоле занимают «пассивную, оборонительную позицию».
 
При этом бесспорно, что Германия стала одним из главных противников главы Кремля. США и их президент Дональд Трамп фактически перестали заниматься политикой в отношении России. Для американского лидера Путин слишком «токсичный», несмотря на то, что он испытывает к нему «скрытую симпатию», объясняет Корнелиус. Лондон сжёг все мосты в отношениях с Москвой после отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля. Президент же Франции Эммануэль Макрон из-за своей непоследовательности и единоличных действий оказался в ЕС в изоляции.
 
Осталось одно только немецкое правительство, которое уже многие месяцы пытается «вернуть Путина на путь добродетели или хотя бы диалога» — с переменным успехом, констатирует автор. Во всех конфликтных ситуациях вмешивается, угрожает и ведёт переговоры именно Берлин. При этом очевидно, что у Германии нет необходимых рычагов влияния для того, чтобы Путин почувствовал цену своих решений. «Во внешней политике добрые уговоры не помогают, она основывается на давлении и противодействии, согласовании интересов и готовности устанавливать и выполнять правила», — объясняет Корнелиус.
 
Экономика и инвестиции, особенно в сфере энергетики — это главыне аргументы Берлина. Но всё не так просто, ведь, отказавшись от «Северного потока», можно лишиться «залога», а слишком радикальные действия не позволят найти решение маленьких вопросов. В конце концов Германия вынуждена «усвоить разочаровывающий опыт»: превосходство на стороне Путина. «Он готов нарушать правила и применять силу. Он решает, где возникнет проблема и будет она решена или нет. Тот, кто захочет разорвать этот замкнутый круг, должен пойти на больший риск. Меркель на такое не годится», —заключает Корнелиус.
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