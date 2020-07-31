BI: в холодной войне Запада с Россией и Китаем линия фронта проходит через Германию

Согласно докладу Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI), в холодной войне Запада с Россией и КНР Германия стала новой линией фронта, пишет Business Insider. При этом немецкая сторона больше не чувствует, что в вопросах обеспечения своей безопасности может полагаться на США.
Германия — новая линия фронта в холодной войне Запада с Россией и Китаем, пишет Business Insider со ссылкой на доклад лондонского Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI). Однако, согласно этому документу, Берлин больше не чувствует, что может полагаться на США в плане своей защиты.
Доклад был опубликован на фоне того, как Белый дом официально объявил о выводе из Германии нескольких тысяч американских солдат. Это решение Вашингтона, как отмечает издание, вызвало негодование со стороны правительства немецкого канцлера Ангелы Меркель.
В документе сообщается, что Кремль ведёт кампанию политического вмешательства в дела Германии, направленную на создание нестабильности в регионе.
Параллельно с этим Пекин также сосредотачивается на расширении своего влияния в этой стране, создавая «серию политических и экономических угроз».
Автор доклада RUSI Джон Кампфнер утверждает, что «Германия находится на передовой гибридных действий России и Китая по вмешательству и влиянию в Европе».
Однако после серии стычек между канцлером Меркель и президентом Трампом по внешнеполитическим вопросам немецкие власти считают, что больше не могут рассчитывать на Америку в плане «обеспечения их безопасности».
В докладе RUSI говорится, что вмешательство России носит преимущественно политический характер, и Москва «пытается подорвать доверие общественности к демократическим институтам» Германии.
«Она (Германия. — ИноТВ) сталкивается с различными опасностями со стороны России, которые вращаются в основном вокруг кибербезопасности, но ни в коем случае не ограничиваются ею», — заявил Кампфнер.
Между тем Китай сосредоточился «главным образом на экономических активах», говорится в статье.
Как напоминает Business Insider, отношения с Берлином Белый дом испортил не только своим решением о выводе войск. Так, например, ранее в этом году Трамп также вызвал возмущение в Германии после того, как, по имеющейся информации, попытался получить эксклюзивный доступ к разрабатываемой в ФРГ вакцине против коронавируса.
Генпрокуратура России сообщила, что утвердила обвинительное заключение по делу жителя Татарстана, загрузившего фото Гитлера на сайт «Бессмертного полка», мужчина обвиняется в реабилитации нацизма и хранении наркотиков.
Суд изменил меру пресечения двум фигурантам дела о разливе нефтепродуктов в Норильске на домашний арест. Ещё двум фигурантам арест продлён до 30 сентября, сообщили РИА Новости в Норильском городском суде.
Государственный министр по вопросам обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что военное ведомство королевства продолжает считать Россию государством, представляющим «значительную угрозу». RT ознакомился с документом, содержащим соответствующее высказывание.
В Казахстане за сутки выявили 1414 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на межведомственную комиссию по нераспространению коронавируса при правительстве Казахстана.
Исполнительный директор «Роскосмоса» по науке и перспективным программам Александр Блошенко сообщил, что спутниковая группировка «Марафон», которую создадут в рамках программы «Сфера», «будет способна предоставлять услуги по поиску людей».
Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, гвардии подполковник Владимир Марандидов сообщил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб, Латакия и Алеппо.
Министр спорта России Олег Матыцин заявил о предоставлении гарантий по выплате штрафа, наложенного Всемирной легкоатлетической ассоциацией (World Athletics) на Всероссийскую федерацию лёгкой атлетики (ВФЛА).
Правительство Санкт-Петербурга подготовило дополнительные меры поддержки бизнеса в условиях ограничительных мер, принятых из-за COVID-19. Соответствующие изменения в отдельные городские законы о налогах и сборах подписал губернатор Александр Беглов.
Исполняющий обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Алексей Плотников поблагодарил совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) за отсрочку по выплате наложенного ранее штрафа.