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Neues Deutschland: немецкая «политика переворотов» несёт Восточной Европе один лишь вред

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Геополитическая борьба немецких элит за влияние в Восточной Европе не приносит прогрессивным силам никакой пользы, а только вредит, пишет Neues Deutschland. И для того, чтобы Белоруссия не стала «второй Украиной», нужно «прикрыть спину» протестующим в Минске и сделать так, чтобы «ложные друзья с Запада держались на дистанции», иначе может случиться война, предостерегает автор статьи Йорг Кронауэр.
Neues Deutschland: немецкая «политика переворотов» несёт Восточной Европе один лишь вред
Reuters

Уже два десятилетия Германия прилагает все возможные усилия для того, чтобы избавиться от президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет Neues Deutschland. И дело не в том, что он нарушает права человека. Немецкий министр иностранных дел Хайко Маас, который дружелюбно общается с Эр-Риядом, а потом критикует Минск, никак не годится на роль поборника гуманности и свобод, убеждён автор статьи Йорг Кронауэр.

Борьба с «репрессивным государственным аппаратом» — это всего лишь аргумент, легитимирующий действия Берлина, объясняет издание. В действительности же немецкие власти злит в первую очередь то, что в 1999 году Лукашенко вступил в союз с Россией. То, что его страна — член Организации Договора о коллективной безопасности, а с 2015 года — и Евразийского экономического союза.
 
А вот в 2016 году после того, как Лукашенко отказался официально признавать присоединение Крыма и начал делать осторожные шаги в сторону Запада, ЕС отменил санкции против его страны, напоминает автор. В начале 2020 года Минск впервые в этом тысячелетии посетил госсекретарь США. Также прошли совместные учения Белоруссии со страной-членом НАТО, а именно Великобританией. Все эти вещи Берлину были дороже, чем возражения белорусской оппозиции.
 
При этом геополитическая борьба немецкого правительства за влияние в странах Восточной Европы, очень опасна, продолжает Кронауэр. Германия пытается принудить своего «противника на Востоке» к обороне. И на примере украинского конфликта видно, к чему это может привести. Москва начинает защищается и в случае необходимости делает это жёстко. Об этом свидетельствуют события в Крыму и Донбассе. Запад же не готов идти на компромиссы и продолжает наращивать вооружённые силы у границ России. Ещё одно обострение этой борьбы за власть может привести к войне, предостерегает автор.
 
«К тому же геополитическая борьба немецких элит за влияние не приносит прогрессивным силам в Восточной Европе никакой пользы, а только вредит. Ведь она придаёт социальной борьбе и протестам против репрессий со стороны государства свою собственную динамику, которая разделяет общество по линиям внешнеполитического конфликта», — объясняет Neues Deutschland. Примером тому служат события на Украине, которые усилили не прогрессивную часть общества, а главным образом антироссийски настроенных украинских правых.
 
«Что же делать?» — задаётся вопросом автор. Кронауэр призывает приложить все возможные усилия для того, чтобы социальная борьба не оказалась в тени внешнеполитической борьбы за влияние. Для этого нужно «прикрыть спину» протестующим в Белоруссии и сделать так, чтобы «ложные друзья с Запада держались на дистанции». Необходимо последовательно сопротивляться «вредоносной и опасной политики влияния и переворотов немецкого правительства на Востоке», заключает немецкий журналист.
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