«Кошмар и ужас» — писательница Алексиевич рассказала El País о ситуации в Белоруссии

Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич выразила опасения относительно того, что из-за репрессий против представителей оппозиции президенту Белоруссии Александру Лукашенко скоро удастся подавить протесты. В интервью El País Алексиевич подчеркнула, что гражданское общество страны нуждается в помощи международного сообщества, однако не смогла ответить, чем же оно может помочь.

В интервью испанской El País, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич призвала международное сообщество помочь оппозиции Белоруссии в борьбе против президента страны Александра Лукашенко. При этом белорусская писательница заявляет, что опасается за судьбу протестного движения и свою свободу.

Издание напоминает, что 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы, с тех пор в стране проходят самые массовые акции протеста против Лукашенко за 26 лет его пребывания у власти.

Сама Алексиевич, входящая в президиум оппозиционного Координационного совета, называет ситуацию в стране «кошмаром».

«Ситуация сильно изменилась с этого воскресенья. Более 200 тыс. человек вышли на улицы, но в понедельник утром начали происходить жестокие вещи. Они арестовали двух членов оппозиционного Координационного совета и заявили, что уволят всех учителей, которые не разделяют точку зрения государства, то есть точку зрения Лукашенко, — отметила писательница. — То, что происходит, это кошмар».

«Происходящее ужасно», — заявила в телефонной беседе с изданием Алексиевич, добавив, что оппозиция «беспомощна» перед репрессиями власти.

По её словам, она поняла, что впереди оппозицию ждут тяжёлые времена, когда увидела, как военные вошли в Минск, а Лукашенко прилетел на вертолёте в свою резиденцию с автоматом Калашникова в руках и в сопровождении 15-летнего сына Николая, о котором Алексиевич не сочла нужным говорить, подчеркнув, что «дети находятся в заложниках у родителей».

Глава государства заявил, что готов продолжать борьбу, при таком раскладе Алексиевич считает, что «без внешней помощи мы не сможем преодолеть ситуацию».

«В любой момент они могут постучаться в дверь и задержать меня», — опасается активистка. Как отмечает El País, всего через несколько часов после беседы агентство Reuters сообщило, что Алексиевич вызвали в среду в Следственный комитет страны в качестве свидетеля по уголовному делу, возбуждённому по факту создания Координационного совета оппозиции.

Тем не менее на вопрос, какой помощи она ждёт от «цивилизованного мира», писательница так и не смогла ответить прямо.

«Я хочу, чтобы нам помогли. Я не знаю как. Может быть, повлиять на Путина. Я не знаю. Они никак не оставят нас в покое», — приводит испанское издание слова Алексиевич.

Нобелевский лауреат считает, что России не нужна свободная Белоруссия. Вопрос о том, пыталась, ли она когда-либо связаться с президентом России Владимиром Путиным, Алексиевич называет «наивным», полагая, что это невозможно, так как российский лидер заодно с Лукашенко, который отказался разговаривать с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ситуацию в Белоруссии Алексиевич называет опасной для всего мира, так как «другие диктаторы» могут последовать примеру Лукашенко, увидев, что ему всё сходит с рук.

При этом писательница считает, что у гражданского общества Белоруссии «пока нет сил для достижения демократии». По её словам страна разделена, и несмотря на то что в Минске на улицы вышли сотни тысяч людей, в других городах акции протеста не пользуются такой же популярностью. В связи с этим растут опасения, что Лукашенко сможет подавить оппозиционное движение.

Алексиевич подчеркнула, что оппозиция не стремится к насилию, а ищет исключительно мирные решения. «Мы просто хотим чистых выборов, в которых Лукашенко может участвовать, но он не хочет вести диалог ни с нами, ни с обществом, — отметила нобелевский лауреат.

Писательница подытожила, заявив, что гордится белорусским обществом, которое наконец-то проснулось.

«Я люблю белорусов. Думаю, они великолепный народ, но они находятся в очень сложной ситуации. Они пытаются что-то сделать, но вряд ли у них это получится в одиночку. Им нужна помощь, но я не знаю какая», — приводит El País слова Алексиевич.