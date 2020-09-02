Die Welt: власти Германии сообщили об отравлении Навального «Новичком»

Берлин и врачи из клиники «Шарите» утверждают, что в организме Алексея Навального найдено отравляющее вещество «Новичок». Его следы выявлены в ходе токсикологического исследования. «Мы призываем российское правительство срочно объяснить произошедшее», — передаёт Die Welt слова официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта.
Немецкие власти и специалисты из клиники «Шарите» утверждают, что Алексей Навальный был отравлен веществом нервно-паралитического действия из группы «Новичок». Его следы были выявлены в организме в ходе токсикологического исследования, проведённого специальной лабораторией бундесвера, сообщает Die Welt.
Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что Берлин это известие «потрясло»: «Немецкое правительство самым строгим образом осуждает эту атаку. Мы призываем российское правительство срочно объяснить произошедшее».
По его словам, немецкий МИД сообщит послу России о результатах исследования, а Берлин проинформирует о них своих партнёров в ЕС и НАТО. «Позже немецкое правительство свяжется с Организацией по запрещению химического оружия», — заявил Зайберт. В Кремле же говорят, что пока что не получили от Германии никаких данных.
Немецкие врачи изначально исходили из предположения, что Навальный был именно отравлен, напоминает издание. В Москве же эту версию назвали поспешной. Российские доктора, первыми обследовавшие россиянина, не нашли в его организме следов отравляющего вещества. По информации специалистов из «Шарите», на данный момент состояние Навального стабильное, он находится в отделении реанимации в состоянии искусственной комы и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Его жизни ничто не угрожает, но отдалённые последствия «тяжёлого отравления» пока что спрогнозировать невозможно.
Руководитель направления юридической фирмы a.t.Legal Олег Мамонт прокомментировала разработанный Минтрудом законопроект об установлении трёхмесячного срока для подачи иска о возмещении морального вреда тем, чьи трудовые права были нарушены.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия заключила соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 млн доз в год российской вакцины против коронавируса «Спутник V».
Посол России в Германии Сергей Нечаев был приглашён на разговор в МИД ФРГ, где ему выразили позицию германской стороны по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас.
Футбольный эксперт и член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал решение оштрафовать бывшего главного тренера «Химок» Сергея Юрана за высказывания о московском «Спартаке».
Россия ожидает ответа от Германии на запрос Генеральной прокуратуры по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом заявили в МИД России, комментируя заявления Германии о следах веществах из группы «Новичок» у Навального.
Футбольный эксперт и член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин прокомментировал решение оштрафовать владельца московского «Спартака» Леонида Федуна за высказывания о судействе.
Власти Германии не проинформировали российскую сторону о своих выводах о якобы отравлении Алексея Навального веществом из группы «Новичок». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Исследования, проведённые специалистами лаборатории бундесвера, выявили у Алексея Навального вещество из группы «Новичок». Об этом говорится в заявлении представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, поступившем в распоряжение RT.
Около 10 тыс. добровольцев (25%), которые принимают участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от коронавируса «Спутник V», получат вместо неё плацебо. Об этом сообщил директор центра им. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург.