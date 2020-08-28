Меркель: не надо связывать дело Навального с «Северным потоком — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель считает «нецелесообразным» связывать дело о предполагаемом отравлении российского оппозиционера Алексея Навального со строительством «Северного потока — 2». Она настаивает на завершении «экономического проекта», а также критикует США за санкционные угрозы в адрес её страны, рассказывает Handelsblatt.

Европе нужно выработать единую реакцию на предполагаемое отравление российского оппозиционера Алексея Навального, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время своего выступления на летней пресс-конференции в Берлине. Но сначала необходимо всё тщательно расследовать, передаёт её слова Handelsblatt. Также глава ФРГ призвала не связывать это дело со строительством «Северного потока — 2»: «Связывать этот экономический проект с вопросом Навального я считаю нецелесообразным». Меркель хочет, чтобы трубопровод был завершён. Она раскритиковала США за санкционные угрозы в адрес Германии, призванные помешать реализации проекта.

Канцлер также предостерегла внешние силы от вмешательства в белорусский конфликт и призвала к «уважению суверенитета страны», продолжает издание. Комментируя новость о том, что глава Кремля Владимир Путин собирается предоставить президенту Белоруссии Александру Лукашенко военную поддержку, она сказала: «Я надеюсь, что эти войска не будут задействованы». Людям, которые «смело вышли на улицы», нужно предоставить права на свободу голоса и собраний, считает Меркель: «Они должны реализовать их самостоятельно без вмешательства извне, с какой бы стороны оно не осуществлялось. Таково наше желание».

Меркель также раскритиковала Россию за её политику в Сирии. Ситуацию в ближневосточной стране она назвала «драматической»: «Это большая трагедия, в которой надежды на то, что раньше называли арабской весной, превратились в свою противоположность». Половина граждан страны стали внутренними переселенцами или беженцами, сетует канцлер. При этом она убеждена, что у них было право на борьбу с «диктатором» Башаром Асадом.

«Россия не постеснялась откликнуться на призыв Асада о помощи», — заявила Меркель. Оказала ему в том числе и военную помощь. И это привело к застою в Сирии. До сих пор в стране не начались переговоры между сторонами конфликта. Канцлер пообещала, что пока она занимает свой пост, будет прилагать все возможные усилия для того, чтобы голоса переселенцев и беженцев были услышаны.