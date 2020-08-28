Меркель: не надо связывать дело Навального с «Северным потоком — 2»

Канцлер Германии Ангела Меркель считает «нецелесообразным» связывать дело о предполагаемом отравлении российского оппозиционера Алексея Навального со строительством «Северного потока — 2». Она настаивает на завершении «экономического проекта», а также критикует США за санкционные угрозы в адрес её страны, рассказывает Handelsblatt.
Европе нужно выработать единую реакцию на предполагаемое отравление российского оппозиционера Алексея Навального, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время своего выступления на летней пресс-конференции в Берлине. Но сначала необходимо всё тщательно расследовать, передаёт её слова Handelsblatt. Также глава ФРГ призвала не связывать это дело со строительством «Северного потока — 2»: «Связывать этот экономический проект с вопросом Навального я считаю нецелесообразным». Меркель хочет, чтобы трубопровод был завершён. Она раскритиковала США за санкционные угрозы в адрес Германии, призванные помешать реализации проекта.
Канцлер также предостерегла внешние силы от вмешательства в белорусский конфликт и призвала к «уважению суверенитета страны», продолжает издание. Комментируя новость о том, что глава Кремля Владимир Путин собирается предоставить президенту Белоруссии Александру Лукашенко военную поддержку, она сказала: «Я надеюсь, что эти войска не будут задействованы». Людям, которые «смело вышли на улицы», нужно предоставить права на свободу голоса и собраний, считает Меркель: «Они должны реализовать их самостоятельно без вмешательства извне, с какой бы стороны оно не осуществлялось. Таково наше желание».
Меркель также раскритиковала Россию за её политику в Сирии. Ситуацию в ближневосточной стране она назвала «драматической»: «Это большая трагедия, в которой надежды на то, что раньше называли арабской весной, превратились в свою противоположность». Половина граждан страны стали внутренними переселенцами или беженцами, сетует канцлер. При этом она убеждена, что у них было право на борьбу с «диктатором» Башаром Асадом.
«Россия не постеснялась откликнуться на призыв Асада о помощи», — заявила Меркель. Оказала ему в том числе и военную помощь. И это привело к застою в Сирии. До сих пор в стране не начались переговоры между сторонами конфликта. Канцлер пообещала, что пока она занимает свой пост, будет прилагать все возможные усилия для того, чтобы голоса переселенцев и беженцев были услышаны.
Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», отреагировал на информацию, согласно которой он не прошёл проверку на детекторе лжи.
В Ярославской области водолазы обнаружили, по предварительным данным, тело одного из членов экипажа баржи, затонувшей в Рыбинском водохранилище. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
В Смоленской области 39-летнюю женщину подозревают в убийстве своего шестимесячного младенца. Возбуждено уголовное дело, подозреваемая задержана, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
Сборная России по шахматам в составе Яна Непомнящего, Александры Горячкиной, Даниила Дубова, Александры Костенюк, Полины Шуваловой, Андрея Есипенко, Екатерины Лагно, Алексея Сараны, Валентины Гуниной и Владислава Артемьева вышла в полуфинал онлайн-олимпиады.
Бывший руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отреагировал на информацию о том, что арбитр Алексей Еськов, который исполнял функции видеоассистента в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Сочи», не прошёл проверку на детекторе лжи.
Россия должна внести больший вклад в прояснение обстоятельств случившегося с Алексеем Навальным. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас по итогам встречи глав МИД стран ЕС.
Глава наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Александр Ивлев выразил надежду на дальнейшее партнёрское сотрудничество со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), несмотря на отставку главы РУСАДА Юрия Гануса.
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что московский «Локомотив» наказан проведением одного домашнего матча на нейтральном поле условно, а начальник команды Станислав Сухина дисквалифицирован на четыре матча.
В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту затопления баржи на Рыбинском водохранилище и безвестного исчезновения двух членов экипажа, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте.
Слова бывшего главы МИД Украины, посла в Великобритании Вадима Пристайко о варианте временного отказа от идеи возвращения контроля в Донбассе являются его личным мнением. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Соединённые Штаты имеют право на свободу судоходства в Южно-Китайском море, заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен на видеоконференции, организованной вашингтонским Атлантическим советом.
Белоруссия «накажет сама себя», если откажется от использования портов Литвы для транзита грузов. Об этом заявил министр экономики и инноваций Литвы Римантас Синкявичюс, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко.
Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы России Ирина Роднина прокомментировала увольнение Юрия Гануса с поста генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц сообщил об отмене удалений защитника московского «Динамо» Дмитрия Скопинцева в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом» (1:0) и хавбека грозненского «Ахмата» Антона Швеца в игре со столичным «Локомотивом» (3:2).
События в Белоруссии должны оставаться её внутренним делом. Об этом в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24 заявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. По её словам, помощь России могла бы понадобиться в случае переговоров с властью.
Украинский президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что после встречи политсоветников ожидает проведения саммита лидеров стран нормандского формата.
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о получении взятки в особо крупном размере в отношении депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова и бывшего главного бухгалтера ОАО «Первый хлебокомбинат» Челябинска Маргариты Бутаковой.