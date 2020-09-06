Das Erste: Маас призвал Россию прояснить ситуацию вокруг Навального

Российская сторона должна в ближайшие дни прояснить ситуацию с «отравлением» блогера Алексея Навального, пишет Das Erste, ссылаясь на заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса. По словам политика, если объяснений не последует, это будет намёком на то, что российское государство было замешано в отравлении.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас повышает давление на Россию, пишет Das Erste: политик призвал Москву в ближайшие дни разъяснить ситуацию вокруг отравления российского блогера Алексея Навального. Как отметил Маас, если объяснений российской стороны не последует, то Германии и её партнёрам необходимо будет проконсультироваться по поводу возможного ответа.

По словам Мааса, многое указывает на то, что за отравлением стоит российское государство. «Если российская сторона не будет участвовать в расследовании преступления в отношении господина Навального, это будет ещё одним намёком на участие государства», — приводит Das Erste заявление немецкого министра иностранных дел.

Издание напоминает, что минувшую среду правительство ФРГ объявило о том, что Алексей Навальный был отравлен ядом из группы «Новичок». Инцидент с российским оппозиционером спровоцировал в Германии дебаты по поводу будущего проекта «Северный поток — 2». Немецкое правительство по-прежнему поддерживает строительство газопровода и не хочет связывать случай с Навальным с завершением газового проекта. «Я надеюсь, что русские не побудят нас изменить своё отношение к «Северному потоку — 2», — заявил Хайко Маас. Глава МИД ФРГ подчеркнул, что остановка строительства уже почти готового газопровода навредит многим немецким и европейским фирмам.

Между тем, глава фракции «Зелёных» в бундестаге Катрин Гёринг-Эккардт потребовала немедленной остановки строительства «Северного потока — 2», сообщает Das Erste. По её словам, в случае продолжения строительства, Германия будет «участвовать в одном проекте с режимом, не стесняющимся применять запрещённое средство массового уничтожения для отравления людей, как у себя в стране, что показал случай с Навальным, так и в Европе, как в случае со Скрипалями».