Welt: Вагенкнехт предостерегла от двойных стандартов в спорах о «Северном потоке — 2»

Депутат Левой партии Германии Сара Вагенкнехт призвала воздержаться участников дискуссий вокруг «Северного потока — 2» от лицемерия и двойных стандартов. По её словам, те, кто требуют отказа от российского газопровода, должны точно так же выступать против поставок нефти и газа из Саудовской Аравии и США, уличённых в чудовищных преступлениях, пишет немецкая газета Die Welt.

Тот, кто требует остановить проект «Северный поток — 2» по моральным соображениям, должен выступать с такими же требованиями и в отношении поставщиков нефти, считает представительница левых Германии Сара Вагенкнехт. Как сообщает немецкая газета Die Welt, Вагенкнехт увидела в случае с делом Навального проявление двойных стандартов и призвала воздержаться от лицемерия в обсуждениях ситуации вокруг «Северного потока — 2».

Бывший лидер левых Германии в бундестаге предостерегает от двойственной морали в дебатах о последствиях для России после заявлений об отравлении российского блогера Алексея Навального.

По словам Сары Вагенкнехт, те, кто требуют в связи с делом Навального отказаться от газопровода «Северный поток — 2», должны оценивать других поставщиков сырья для Германии по таким же критериям и требовать последствия и для них. «Всё прочее — лицемерие», — подчеркнула представительница левых в интервью немецкой газете.

Она отметила, что отравление оппозиционного деятеля «Новичком» — это отвратительное преступление. «Однако даже если бы ответственным за это был Кремль (чему до сих пор нет никаких подтверждений), это не отвратительнее, чем обезглавливать оппозиционеров или сечь их до смерти, как это часто практикуется в Саудовской Аравии, от которой мы получаем нефть, — подчеркнула депутат бундестага. — Это также не отвратительнее, чем разрывать на части невинных мирных жителей при помощи беспилотников, как делали в куда более, чем тысяче случаев, Соединённые Штаты, которые поставляют нам свой сланцевый газ».

Как напоминает издание, вокруг проходящего через Балтийское море газопровода «Северный поток — 2», по которому российский газ должен поставляться в Германию, после заявлений об отравлении Навального вспыхнули дебаты. В Германии спорят о том, не следует ли отказаться от проекта.

По заявлению министра иностранных дел Германии Хайко Мааса, прекращение строительства почти полностью проложенного газопровода повредило бы также интересам немецких и европейских компаний. «Те, кто требуют этого, должны осознавать последствия. В «Северном потоке — 2» участвуют более 100 компаний из двенадцати европейских стран, примерно половина из них — из Германии», — предостерёг глава внешнеполитического ведомства страны.

Как напоминает Die Welt, Навальный сейчас находится в коме и проходит лечение в берлинской клинике «Шарите».