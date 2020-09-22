Помпео: мы надеемся, что строительство «Северного потока — 2» не будет завершено

Глава Госдепа Майк Помпео в интервью Bild выразил надежду на то, что строительство газопровода «Северный поток — 2» так и не будет завершено. Он также отметил, что США в настоящий момент работают над созданием коалиции, чтобы не допустить реализации этого проекта.
Госсекретарь США Майк Помпео в интервью изданию Bild, говоря о возвращении санкций против Ирана, заявил о сильном разочаровании в немецком правительстве.
Касаясь, в частности, последствий этих ограничительных мер для немецких компаний, которые ведут дела с Тегераном, глава Госдепа отметил: «Вероятно, в США есть много компаний, которые также хотели бы вести бизнес с Исламской Республикой Иран. Там живёт замечательный народ, но, к сожалению, их режим — теократический, клептократический режим, возглавляемый аятоллой, — представляет собой огромный риск для всего мира. Соединённые Штаты собираются использовать все свои возможности для того, чтобы обеспечить соблюдение санкций ООН. Они будут применяться в равной мере и справедливым образом по отношению к компаниям со всего мира».
Помпео выразил уверенность в том, что немецкий бизнес осознаёт риск и будет соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН.
«Именно правительство Германии вызывает сильное разочарование. Эта страна (Иран) проводила кампании убийств по всей Европе. Правительство Германии говорит нам, что они не хотят, чтобы Иран покупал и продавал оружие, но они не придумали ни плана, ни альтернативы, чтобы предотвратить это. США возглавят этот процесс и примут правильное решение, моральное решение», — подчеркнул американский госсекретарь.
Он также добавил, что Иран — это «самая антисемитская страна на планете», которая угрожает уничтожить не только Америку, но и такое государство, как Израиль.
Говоря о «Севером потоке — 2», Помпео заявил, что этот газопровод создаёт риски для Европы, которая становится зависимой от поступающего из России газа. Кроме того, он представляет угрозу для Украины.
«Мы надеемся, что строительство газопровода «Северный поток — 2» не будет завершено, и мы работаем над созданием коалиции, чтобы этого не произошло», — отметил глава Госдепа.
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