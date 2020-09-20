France 24: Вашингтон вернул санкции против Ирана — остальные страны не планируют их соблюдать

США в одностороннем порядке объявили о том, что санкции ООН против Ирана вновь вступают в силу, пригрозив самостоятельно наказывать страны, отказывающиеся их соблюдать — несмотря на то, что практически все остальные члены Организации объединённых наций эти меры не поддержали и не собираются, сообщает France 24. Как отмечается в материале канала, общение между Америкой и остальным миром напоминает «диалог слепого с глухим».

Вашингтон «в одиночку выступил против всех»: США в ночь с 19 на 20 сентября в одностороннем порядке объявили о том, что санкции ООН против Ирана вновь вошли в силу, пообещав наказывать те страны, которые станут их нарушать, передаёт France 24. Как пишет сайт канала, такой жест может не только «усугубить изоляцию» самой Америки, но и усилить международную напряжённость.

«Соединённые Штаты сегодня приветствуют восстановление практически всех ранее отменённых санкций ООН против Исламской Республики Иран», — сообщил в своём официальном заявлении глава американского Госдепа Майк Помпео. По словам госсекретаря, меры против Тегерана «вновь вступили в силу» начиная с 20:00 субботы по вашингтонскому времени (или в полночь по Гринвичу).

Что важнее, администрация президента США Дональда Трампа недвусмысленно пригрозила ввести в действие режим так называемых «вторичных» санкций, предназначенных для того, чтобы наказывать все страны и юридические лица, нарушающие меры ООН — несмотря на то, что Америка входит в число очень немногих государств, считающих, что эти меры вообще действуют, подчёркивает обозреватель France 24. Как отмечает журналист, речь идёт о весьма «грозном оружии»: «нарушители» будут лишаться доступа к рынку и финансовой системе США. «Если какие-либо страны — члены ООН не будут исполнять свои обязательства по применению этих санкций, Соединённые Штаты готовы использовать собственные средства, дабы наказать их за подобные слабости», — предупредил, в частности, господин Помпео, отметив, что подробная информация об американских мерах будет предоставлена в ближайшие дни.

Всё бы ничего, но Вашингтон по сути пошёл против всего международного сообщества — остальные крупные страны, включая не только Россию и Китай, но и союзников Америки в Европе, заявления американской стороны о санкциях оспорили, продолжает автор материала. «Любые решения или меры, принятые с целью восстановления» санкций «не будут иметь никакой юридической силы», заявили, к примеру, в совместном обращении к председателю Совбеза ООН представители Франции, Великобритании и Германии. В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Мохаммад-Джавад Зариф заверил, что американцы «и сами понимают, что всё это ложные заявления», цитирует журналист France 24. А российский МИД в официальном заявлении подчеркнул, что «нелегитимные инициативы и действия США по определению не могут иметь международно-правовых последствий для других стран».

«Так как же ситуация дошла до такого удивительного противостояния между мощнейшей державой планеты и остальным миром? — пишет автор. — Чтобы это понять, нужно вернуться во времени на месяц назад. В середине августа администрация Трампа потерпела громкую неудачу в Совбезе ООН, попытавшись добиться продления истекающего в октябре эмбарго на продажу обычного оружия Тегерану. После этого Майк Помпео, необычно резко выступив против Парижа, Лондона и Берлина и обвинив их в том, что они «предпочли встать на сторону аятолл», руководящих Ираном, инициировал 20 августа спорную процедуру так называемого «автоматического возобновления» санкций, согласно которой месяц спустя все санкции ООН, действовавшие ранее в отношении Тегерана, по идее должны повторно вступить в силу».

Как напоминает обозреватель France 24, эти санкции были сняты ещё в 2015 году, когда Тегеран заключил «ядерную сделку», обязавшись отказаться от попыток разработать ядерное оружие. Между тем, президент Трамп, который счёл условия сделки недостаточно строгими по отношению к Ирану, вывел из неё США, после чего были возобновлены американские санкции против Исламской Республики, поясняет журналист.

Теперь Вашингтон, демонстрируя удивительный «юридический пируэт», заявляет, что США по-прежнему являются участником «ядерной сделки» — несмотря на то, что страна «с большим грохотом» из неё вышла, — исключительно для того, чтобы иметь возможность запустить предусмотренную этим соглашением процедуру автоматического возобновления санкций, пишет автор. Практически все остальные члены Совбеза ООН при этом настаивают на том, что Америка не может быть стороной соглашения, от которого она сама же и отказалась, а потому Совбез шаги Вашингтона не поддерживает, отмечает он.

Тем не менее, «диалог слепого с глухим» продолжается — администрация Трампа намеревается поступать так, будто международные санкции вновь в силе, а прочие страны планируют «вести себя так, будто ничего не случилось», костатирует журналист France 24. Американские дипломаты, помимо прочего, упорно продолжают заявлять, что эмбарго на продажу оружия будет действовать бессрочно, а также что многие шаги, связанные с ядерной и баллистической программами Тегерана, теперь должны будут караться международным сообществом.

«Ничего не будет, — предсказал в интервью France 24 дипломат из ООН, пожелавший сохранить анонимность. — Всё так, будто кто-то давит на спусковой крючок, а пуля из ствола не вылетает». По мнению другого дипломата, «единоличные» действия США заслуживают осуждения. «Россия и Китай, поедая попкорн, довольно наблюдают за тем, как ссорятся европейцы и американцы», — цитирует его канал. Вместе с тем, как полагает автор материала, если США всё-таки приведут в действие свои угрозы по введению «вторичных» санкций, эскалация может продолжиться.