Guardian: Европа согласилась дать отпор США по иранской ядерной сделке

Главы МИД Великобритании, Франции и Германии согласились дать отпор США, которые требуют восстановления всех санкций ООН против Ирана в рамках ядерной сделки с Тегераном, пишет The Guardian. Как отмечает издание, европейские державы пошли на такой шаг даже несмотря на то, что Вашингтон оказывает сильнейшее давление на Лондон, который стремится к заключению договора о свободной торговле с США.

Главы МИД Великобритании, Франции и Германии согласились дать отпор США, которые требуют восстановить все санкции ООН в отношении Ирана. К подобной договорённости они пришли несмотря на то, что Вашингтон оказывает сильное давление на правительство Великобритании, пишет The Guardian.

В прошлом месяце США оказались в дипломатической изоляции в Совете Безопасности ООН после того, как они сообщили о своём желании восстановить антииранский санкционный режим. Что же касается Европы, то Великобритания, Франция и Германия полагают, что, учитывая выход Вашингтона из ядерной сделки с Тегераном, США более не имеют права на действия в одностороннем порядке. В ответ на это Америка заявила, что Европа «спятила» и потворствует террористам.

Между тем, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб провёл встречу со своим немецким и французским коллегами Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом.

Германия и Франция, которые сотрудничают с Лондоном по Ирану даже несмотря на сложности с брекситом, учитывают особые отношения Великобритании с её ближайшим партнёром в лице США. Для Лондона вопрос противостояния с США по такой важной теме, как Иран, весьма щекотлив: Великобритания стремится к соглашению о свободной торговле с Америкой, однако позиция Лондона по антииранским санкциям может привести в ярость Дональда Трампа.

При этом США также хотят, чтобы в рамках Совбеза ООН европейские державы проголосовали против автоматического снятия запрета на экспорт неядерных вооружений Ирану. Однако Германия, Франция и Великобритания по-прежнему разочарованы тем, что США не желают начинать переговоры относительно масштабов этого запрета. По их мнению, чересчур жёсткая позиция США по этому вопросу приведёт лишь к исчезновению этого запрета. Дело в том, что, согласно условиям ядерной сделки, ограничения на экспорт вооружений истекают в октябре этого года.

Ранее Рааб заявил британским парламентариям, что юристы считают, что США после выхода из ядерной сделки потеряли право на повторное введение санкций. Вместе с тем, в своём Twitter глава МИД Великобритании написал, что Лондон «полон решимости привлечь Иран к ответственности» по этому договору. МИД Германии же сделал акцент на другом моменте, сообщив, что «выступает против попытки США повторно ввести санкции». При этом Берлин всё же указал Ирану на то, что тому следует немедленно вернуться к полному соблюдению условий соглашения.

По данным утёкшего в публичное пространство отчёта ООН, в настоящий момент запасы урана в распоряжении Ирана в десять раз превышают лимит, согласованный при подписании документа. Тегеран же объясняет такое положение вещей тем, что он имеет право нарушить свои обязательства по той причине, что ЕС не может улучшить условия торговли с Ираном ввиду позиции США.