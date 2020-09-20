El Periódico: США выделят $348 млн на гумпомощь ради «благополучия венесуэльцев»

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о выделении народу Венесуэлы дополнительной помощи в размере $348 млн из-за гуманитарного кризиса, вызванного действиями «коррумпированного и незаконного режима» президента Николаса Мадуро, сообщает El Periódico. При этом как отмечает издание, таким образом США проявляют «заботу о благополучии венесуэльского народа».

Соединённые Штаты «продолжают заботиться о благополучии венесуэльского народа», в связи с чем в субботу выделили $348 млн на нужды венесуэльцев, страдающих от гуманитарного кризиса в стране под руководством президента Николаса Мадуро, передаёт El Periódico со ссылкой на заявление госсекретаря Майка Помпео.

«США демонстрируют свою постоянную приверженность венесуэльскому народу и наш ответ на продолжающийся гуманитарный кризис, вызванный действиями коррумпированного и незаконного режима Мадуро, объявляя о выделении дополнительной гуманитарной помощи на сумму почти $348 млн», — сказано в заявлении Помпео, которое в субботу обнародовала пресс-служба госдепа.

Как отметил политик, дополнительная гуманитарная помощь со стороны США будет оказана более чем семи миллионам жителей Венесуэлы, более пяти миллионам венесуэльских беженцев, нашедших убежище в других странах Латинской Америки, а также «щедрым общинам, которые их приютили».

Как отмечает издание, из этой суммы $143 млн были выделены Бюро по делам народонаселения, беженцев и миграции Госдепартамента и ещё $205 млн Агентством по международному развитию. Таким образом, общая сумма американской помощи венесуэльцам с 2017 года превысила $1,2 млрд.

Как напоминает El Periódico, Помпео в рамках турне по Южной Америке в эту субботу прибыл в Боготу для встречи с президентом Колумбии Иваном Дуке.