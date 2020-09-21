ZDF: деньги или мораль — «Северный поток — 2» расколол немецких политиков

Вопрос «Северного потока — 2» расколол немецких политиков на два лагеря, сообщает ZDF. Одни призывают отказаться от газопровода, а другие — его достроить. При этом Берлин уже сейчас идёт на унизительные уступки в отношениях с США, соглашаясь строить новые терминалы СПГ. Пока неизвестно, что предопределит судьбу немецко-российского проекта — деньги или мораль.

Когда политики хотят сделать послание, картинка также важна, как и слова. Сегодня Алексей Навальный показал, как он шагает по лестнице. С «дрожащими коленями», пишет он умышленно. Вчера Мануэла Швезиг встретилась с лоббистом природного газа Герхардом Шрёдером и главой Nord Stream Матиасом Варнигом. Один кадр очень сильно связан с другим. Все премьер-министры восточных земель Германии не согласны с немецким правительством, которое осуждает отравление Навального и грозит России последствиями.

МИХАЭЛЬ КРЕЧМЕР, премьер-министр Саксонии: То, что в этом вопросе нынешний министр иностранных дел, от которого мы обычно ничего не слышим, так сходит с ума — это, по моему мнению, нехороший сигнал для Германии, дамы и господа.

МАНУЭЛЯ ШВЕЗИГ, премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании: Они (зелёные. — ИноТВ) ожидают, что мы откажемся от российского газа и вместо него будем закупать сланцевый. Его привозят в танкерах, что обходится дороже, и ещё это сильнее вредит окружающей среде.

Дело Навального обостряет конфликт из-за «Северного потока — 2». СДПГ сводит общественную дискуссию к одному вопросу: «Российский газопровод или американский сжиженный газ?». При этом за кулисами министр финансов от СДПГ Шольц недели назад уже сделал предложение своему американскому коллеге. Германия профинансирует строительство двух терминалов СПГ, если за это США оставят «Северный поток — 2» в покое.

ЮРГЕН ТРИТТИН, депутат бундестага от партии зелёных: Это невероятное самоунижение со стороны Германии. США угрожают санкциями предприятиям в Европе, нарушая тем самым международное право. А Олаф Шольц говорит: «Хорошо. Я от этого откуплюсь».

Олаф Шольц не подтвердил и не опроверг, что государство собирается вложить миллиард евро в строительство портов для приёма СПГ.

ОЛАФ ШОЛЬЦ, министр финансов Германии: Проекты такого рода есть. Об этом знают все. Они реализуются уже многие годы. Они находятся в руках частных компаний. И это не тайна.

Получается, Германия втайне спасовала перед санкциями США. Один из главных противников «Северного потока — 2» уже торжествует.

ТЕД КРУЗ, сенатор штата Техас: Я считаю, что этот трубопровод никогда не будет достроен. Но мы буквально сражаемся с Меркель и Путиным. Они оба отдают миллиарды на то, чтобы его достроить.

Пока неизвестно, что предопределит судьбу «Северного потока — 2» — деньги или мораль. Но фотография отравленного россиянина этого не сделает.

Дата выхода в эфир 19 сентября 2020 года.