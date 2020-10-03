N-TV: научилась импровизировать — Меркель о преимуществах своего детства в ГДР

Задача поддерживать сплочённость страны по-прежнему остаётся одной из важнейших, заявила Ангела Меркель в интервью накануне 30-го Дня немецкого единства. По её словам, сегодня речь идёт не только о сплочённости между востоком и западом страны. Между тем, детство в ГДР привило ей организованность и умение импровизировать, которые помогают и сейчас, в условиях коронавирусных ограничений, отмечает немецкий телеканал N-TV.

Во времена вызванного коронавирусом кризиса канцлеру Германии приходится ограничивать свободу граждан, отмечает немецкий телеканал N-TV. Ограничение на контакты, которое она сама испытала на себе весной, Ангела Меркель сравнила с обстановкой в ГДР — однако отметила, что её детство в Восточной Германии подарило ей качества, «которые помогают сегодня».

Ангела Меркель исходит из того, что сплочённость Германии и в будущем останется для страны важной задачей. Об этом она заявила в интервью редакционной сети Германии по случаю 30-й годовщины объединения страны. «Мы должны будем вложить очень много сил в такую сплочённость», — подчеркнула канцлер. При этом основной акцент будет уже не только на единстве между востоком и западом Германии. «Поддерживать сплочённость страны в XXI веке означает обеспечить определённую меру справедливости для всех», — сказала Меркель.

Время жёстких коронавирусных ограничений весной навеяло канцлеру воспоминания о её жизни в ГДР. «Моё детство и юность в этот момент вспомнились мне очень отчётливо», — призналась Меркель. По её словам, властям в марте пришлось очень сильно вмешаться в права и свободы людей. «Когда мне пришлось сказать людям, что выходить на улицу можно только семьёй или вдвоём, что нельзя проводить никаких мероприятий, что дети не должны навещать родителей в домах престарелых, — это были очень серьёзные ограничения», — вспомнила Ангела Меркель.

На замечание о протестах против политики по коронавирусу и обвинения в том, что людям больше не позволяют открыто высказывать своё мнение, канцлер Германии возразила: «Я прихожу к выводу, что для некоторых речь идёт совсем не о том, чтобы иметь возможность выразить своё мнение, а о том, чтобы не получать никаких возражений. Заявить о своём мнении, которое потом должно утвердиться без всяких возражений, — это не соответствует сути свободы мнений».

Также в своём интервью Меркель назвала некоторые преимущества своего детства в Восточной Германии. По её словам, гражданам ГДР пришлось «научиться импровизировать».

«Из-за недостатка многих вещей мы всегда были очень организованны. Это способность, которая помогает и сегодня», — заметила канцлер Германии. Она заявила, что видит «большой прогресс в выравнивании уровня жизни» на востоке и на западе страны.

Основные торжества по случаю 30-летия объединения Германии пройдёт в субботу в Потсдаме. Среди гостей ожидается как сама Ангела Меркель, так и президент Франк-Вальтер Штайнмайер, сообщает немецкий телеканал N-TV.