Die Zeit: «конец иллюзий» — российско-немецкие отношения скатываются к низшей точке

Отравление российского блогера Алексея Навального ознаменовало «конец иллюзий» в отношениях России и Германии, пишет Die Zeit. В Берлине осознали, что добиться перемен через сближение не получится, и отказались от принципа разделения экономики и политики в диалоге с Москвой. В частности, встал вопрос отказа от «Северного потока — 2», что может стать для Германии одним из самых дорогих внешнеполитических решений, объясняет автор статьи Йорг Лау.

В деле об отравлении российского блогера Алексея Навального канцлер Германии Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас проявили «удивительную жёсткость», пишет Die Zeit. Немецкий лидер назвала произошедшее «преступлением», а глава внешнеполитического ведомства в несвойственной для социал-демократов манере связал атаку с реализацией проекта «Северный поток — 2», напоминает автор статьи Йорг Лау.

«Немецко-российские отношения скатываются к самой низшей точке со времён окончания холодной войны — и с каждым днём это происходит всё стремительнее», — констатирует издание. В Берлине не исключают возможности отказа от газопровода через Балтийское море и настаивают на введении европейских санкций в случае, если Москва не расследует отравление. Для Германии прекращение строительства «Северного потока — 2» может стать одним из самых дорогих в истории страны внешнеполитических решений. Ведь пострадавшие от этого компании затребуют компенсации своих вложений в проект.

Немецкие власти оказались в новой для них геополитической ситуации, продолжает Лау. Германия «зажата в тисках» между конкурирующими сверхдержавами. С одной стороны, попытки шантажа главы Белого дома Дональда Трампа. С другой — «конец иллюзий», что в отношениях с российским президентом Владимиром Путиным можно добиться перемен через сближение.

Попытка разделять экономику и политику в диалоге с Москвой провалилась, констатирует издание. В России обе сферы находятся в одних руках, особенно в том, что касается сырьевого экспорта. И Кремль «очень агрессивно использует» эту власть, что проявляется в событиях на востоке Украины, в Крыму, Сирии, Ливии и Белоруссии, а также в ситуациях с кибератакой на бундестаг, отравлением бывшего российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и убийством в Тиргартене.

И эту «агрессивную силовую политику» Германия финансирует миллиардами с продаж российского природного газа, сетует автор. К тому же «Северный поток — 2» ослабляет постсоветское пространство, снижая транзитные сборы некоторых стран, а также усиливает зависимость Западной Европы от голубого топлива из России. Это важнейшие для Путина геополитические цели, подчёркивает издание. В связи с этим для защиты «стратегической автономии» и «европейского суверенитета» необходимо заморозить проект, призывает Лау.

В случае с Навальным и репрессиями в Белоруссии необходимы санкции, убеждён автор. Те же, кто считает, что штрафные меры ничего не дадут, «ошибаются». В ситуации с Ираном они подтолкнули Тегеран к диалогу. Без них не удалось бы заключить ядерную сделку. Санкции — это «форма политического общения», объясняет немецкий журналист. Они как бы сигнализируют всем остальным: «Осторожно, этой страной правят безответственные люди, инвестиции и предоставление кредитов связаны с высоким риском».

При этом штрафные меры не исключают возможности диалога, подчёркивает Лау. Неправильно считать, что в ситуации с Крымом санкции ничего не дали. Ведь цель заключалась не в том, чтобы заставить Путина вернуть полуостров*, а в том, чтобы «обозначить границы политике дестабилизации». Если сейчас европейцы объединятся, у них может всё получиться, как и в украинском конфликте. Тогда большую роль в произошедшем сыграла Ангела Меркель. «Но на самом деле — какая ирония — это Владимир Путин объединил против себя Европу», — заключает издание.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).