Das Erste: Кипр отозвал своё вето — в ЕС согласовали санкции против Белоруссии

Внеочередной саммит ЕС ознаменовался тем, что его участники наконец ликвидировали последний барьер на пути санкций против окружения Александра Лукашенко, пишет Das Erste. Кипр, раннее блокировавший штрафные меры, отозвал своё вето. Взамен участники саммита постановили выразить сильный сигнал солидарности Кипру и Греции в их споре с Турцией за газовые месторождения Средиземного моря.

По прошествии множества недель ЕС, наконец, ликвидировал последний барьер на пути введения санкций против окружения белорусского президента Александра Лукашенко, сообщает Das Erste. На внеочередном саммите ЕС своё вето на санкции против Белоруссии отозвал Кипр.

Издание напоминает, что ранее Кипр блокировал введение санкций против Минска, настаивая на том, что они должны быть введены только вместе с санкциями против Турции, проводящей разведку газа в восточной части Средиземного моря.

Как пишет Das Erste, штрафные меры коснутся 40 человек, обвиняемых в фальсификациях на выборах и подавлении мирных протестов в Белоруссии. При этом самого Лукашенко в санкционном списке пока нет. По словам председателя Евросовета Шарля Мишеля, санкции будут безотлагательно введены в действие. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что рада тому, что путь для штрафных мер теперь свободен.

Что же касается Турции, то после продолжительных дискуссий участники саммита согласовали сильный сигнал солидарности с Кипром и Грецией, а также вынесение строгого предупреждения Анкаре о том, что в случае продолжения разведывательных работ против Турции также будут применены санкции.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель назвала результаты саммита «большим прогрессом», сообщает Das Erste. По словам Меркель, санкции против окружения Лукашенко являются «очень важным сигналом».