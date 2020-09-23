Euronews: глава МИД Кипра заверил, что не использует вето против санкций по Белоруссии

Министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидес разъяснил в интервью Euronews, что его страна не накладывала вето на санкции в отношении белорусских властей. В то же время Кипр требует одновременно принять аналогичные меры против Турции за её деятельность в Восточном Средиземноморье, подчёркивая, что именно такое соглашение было достигнуто среди членов ЕС после долгих дискуссий на неформальном Совете по иностранным делам в Берлине.

Совет Евросоюза по иностранным делам не смог договориться о санкциях против Белоруссии из-за того, что за них отказался проголосовать Кипр. Это островное государство требует одновременно принять аналогичные меры против Турции за её деятельность в Восточном Средиземноморье. В интервью Euronews свою позицию разъяснил глава МИД Кипра. Наш корреспондент Эфи Кутсокоста спросила Никоса Христодулидеса, не блокирует ли он, по сути, санкции против Белоруссии?



НИКОС ХРИСТОДУЛИДЕС, глава МИД Кипра: На неформальном Совете по иностранным делам в Берлине после долгих дискуссий о Белоруссии и незаконной деятельности Турции в исключительной экономической зоне Кипра было решено, что предложения, касающиеся Белоруссии, и предложения, представленные Республикой Кипр в июне, будут рассматриваться параллельно с целью их скорейшего принятия. Таким образом, Республика Кипр не использовала своего права вето в связи с вопросом о Белоруссии! Мы ни в коем случае не против принятия мер против режима в Белоруссии — на самом деле Кипр был одной из стран, поддержавших принятие секторальных санкций в отношении всех тех событий, которые имеют место в Белоруссии.



Однако вы настаиваете на том, что дадите зелёный свет санкциям против Белоруссии и режима Лукашенко только в том случае, если будет сделан шаг к введению санкций за незаконную деятельность Турции в кипрской исключительной экономической зоне?



НИКОС ХРИСТОДУЛИДЕС: Мы настаиваем на выполнении политического соглашения, достигнутого в Берлине. Мы не связываем одни санкции с другими. И не только мы — верховный представитель ЕС по внешней политике заявил об этом открыто, в Европейском парламенте и на публике, а также перед постоянными представителями стран ЕС в Брюсселе. Господин Боррель сам призвал все государства выполнять соглашение, достигнутое в Берлине.



Урсула фон дер Ляйен, глава Еврокомиссии, заявила, что страны-члены должны ускорить процесс принятия решений и что по некоторым вопросам внешней политики решения должны приниматься «усиленным большинством», а не единогласно, как сейчас. Вы согласны?



НИКОС ХРИСТОДУЛИДЕС: Наиболее важную роль в принятии общих политических решений должны играть европейские интересы, а не национальные интересы отдельных стран. Вначале мы должны определить, в чём состоят интересы Евросоюза. Иначе Кипру и многим другим государствам-членам будет очень трудно согласиться с принятием решений по вопросам внешней политики таким «усиленным большинством».



Дата выхода в эфир 22 сентября 2020 года.