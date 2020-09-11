France 24: лидеры ЕС призвали Турцию договариваться по месторождениям по «доброй воле» — иначе санкции

Лидеры южноевропейских стран заявили, что хотят вернуться к взаимодействию с Турцией «на основе принципов доброй воли» и обсуждать права на новые месторождения за столом переговоров, передаёт France 24. Однако если Анкара продолжит отказываться и действовать в одностороннем порядке, Европейский совет будет рассматривать возможность введения санкций.
На фоне накаляющихся споров вокруг прав на разработку месторождений энергоресурсов в восточной части Средиземного моря, чтобы заставить Турцию сесть за стол переговоров, лидеры семи стран Южной Европы пригрозили ей санкциями со стороны Евросоюза. Как указано в совместном заявлении по итогам саммита «средиземноморской семёрки», Европейский совет будет рассматривать дополнительные ограничительные меры, если Турция продолжит отказываться от диалога и действовать в одностороннем порядке.
ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции:Мы все знаем, насколько сложен этот диалог. Мы не наивны в этом вопросе. Но при этом мы хотим вернуться к взаимодействию на основе принципов доброй воли.
В отношениях между Турцией и Грецией нередко наблюдаются обострения. Однако опасения относительно возможности открытого конфликта появились в прошлом месяце, когда Анкара отправила в море экспедиционное судно, чтобы изучить потенциал разработки новых месторождений. Но эти месторождения нефти и газа находятся на территории, на которую также претендуют Греция и Кипр.
Премьер-министр Греции заявил, что турки пытаются внести раскол в Европу.
КИРИАКОС МИЦОТАКИС, премьер-министр Греции:Если Турция действительно хочет честного диалога с Грецией, с Кипром, с Европейским союзом, она должна это продемонстрировать, незамедлительно прекратить свои односторонние действия и ясно показать, что она соблюдает международное право — целиком и полностью, а не выборочно.
До этого в четверг министр иностранных дел Турции (Мевлют Чавушоглу. — ИноТВ) призвал европейцев быть честными посредниками в споре, а не принимать сторону стран — членов ЕС, Греции и Кипра.
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