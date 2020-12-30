Грета Тунберг: пандемия показала, что только наука спасёт мир
Несмотря на то что пандемия коронавируса подчеркнула необходимость прислушиваться к советам учёных, климатические эксперты, говорящие о серьёзности проблем с окружающей средой, продолжают игнорироваться, пишет The Independent, ссылаясь на слова климатической активистки Греты Тунберг.
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