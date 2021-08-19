TVE: землетрясение в Гаити затронуло полмиллиона детей

По данным ЮНИСЕФ, недавнее землетрясения в Гаити затронуло приблизительно 500 тыс. детей, передаёт TVE. Как отмечается в материале, это половина от общего числа пострадавших в этой катастрофе.
Вот таким образом, на небольших разложенных по полу матрасах, размещены пострадавшие от землетрясения в Гаити. В тех больницах, которые смогли продолжить свою работу, не удаётся позаботиться о всех нуждающихся в уходе. Жертвами землетрясения стали сотни детей, некоторые из которых были совсем маленькими.
По данным ЮНИСЕФ, землетрясение, произошедшее в прошлую субботу, затронуло приблизительно 500 тысяч детей, т.е. половина от общего числа пострадавших в этой катастрофе.
БЕАТРИС ВИАНЬО, специальный корреспондент TVE в Гаити: Сейчас, среди прочего, озабоченность вызывают эти дома, которые могут окончательно обрушиться, если произойдёт новое землетрясение. Поэтому жители Гаити боятся и предпочитают переждать нынешную ненастную погоду, несмотря на дождь и ветер.
Мари, которая уже на восьмом месяце, лишилась другого своего ребёнка, которому было семь лет. Когда он пытался выйти из дома, из-за землетрясения обрушилась одна из стен.
«Ребёнку на голову упала глыба, и он умер», — рассказывает нам его мать.
Ей самой удалось спастись. Она отделалась лишь несколькими царапинами.
Мы идём по кварталу, где несколько строений теперь представляют смертельную опасностью для своих жителей. Среди домов, находящихся на грани обрушения, регулярно попадаются вот такие груды камней. Это то, что осталось от стоявшего здесь отеля.
«Мы нашли пять тел и достали троих выживших», — рассказывает нам руководитель спасательных работ, который заверяет, что под камнями есть ещё тела.
Время идёт, играя против людей, ведущих поисковые работы. Каждый прошедший час уменьшает шансы найти других выживших.
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