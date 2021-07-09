Le Monde: к убийству главы Гаити причастны 2 американца и 26 отставных колумбийских военных

В убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза принимали участие 28 человек, в том числе два уроженца Гаити с гражданством США и 26 колумбийцев, среди которых по крайней мере шестеро раньше служили в армии, сообщает Le Monde. На данный момент арестованы 17 человек, трое убиты, а поиски восьмерых колумбийцев продолжаются.
В четверг в столице Гаити Порт-о-Пренс продолжились поиски убийц президента Жовенеля Моиза, пишет Le Monde. Согласно заявлению главы полиции страны Леона Чарльза, вооружённая группа состояла из 26 колумбийцев и двух американцев — уроженцев Гаити. Арестованы 17 человек, трое колумбийцев убиты, а восемь находятся в розыске.
Как рассказывает издание, во время телевизионной пресс-конференции Чарльз призвал население сотрудничать с властями и не провоцировать беспорядки. Напротив полицейского отделения, где содержатся подозреваемые, собралась сотня человек с требованием «сжечь» преступников. Местная пресса распространила видеозапись, согласно которой предполагаемую машину убийц подожгли.
Министерство обороны Колумбии считает, что по крайней мере шестеро наёмников раньше служили в колумбийской армии. Министр Диего Молано приказал полиции и армии оказывать незамедлительное содействие в расследовании всех обстоятельств этого дела.
Убийство Жовенеля Моиза ещё больше дестабилизирует самую бедную из стран Америки, отмечает французская газета. Встаёт вопрос о будущем государства, и первым делом — о его лидере. Сейчас на этот пост претендуют два человека. Одним из последних решений президента стало в понедельник назначение нового премьер-министра Ариэля Анри, однако он ещё не вступил в должность. При этом спустя несколько часов после убийства именно исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф объявил в стране осадное положение, предоставив правительству расширенные полномочия. Такие меры продлятся две недели. Жозеф также заверил представительницу ООН в стране Элен Ла Лим, что не собирается вносить изменения в запланированный график президентских выборов: первый тур должен пройти 26 сентября, а второй — в ноябре, указывает в заключение Le Monde.
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