Обратная сторона возвращения к норме: CNN о росте преступности в США

По мере того как США возвращаются к нормальной жизни, становиться ясно, что страна сильно отличается от того, какой она была до пандемии, передаёт CNN. В частности, в этом году отмечен резкий рост преступности по сравнению с 2020-м.

По данным на это утро, полную вакцинацию прошли около 45% жителей США. Страна действительно открывается. Однако по мере того, как это происходит, становится ясно: она сильно отличается от того, какой она была до пандемии. Жизнь людей изменилась. Экономика изменилась. Вызовы изменились.



И я бы хотел начать именно с вызовов. Крупные города охватывает резкий рост насилия с применением огнестрельного оружия. В прошлую ночь в Сент-Луисе в результате стрельбы семь человек получили пулевые ранения, трое убиты.



В целом за выходные произошло десять случаев массовой стрельбы: убиты семь человек и как минимум 45 ранены.



БРИАННА КЕЙЛАР, ведущая CNN: В этом году было уже почти 300 случаев массовой стрельбы. Это невероятная цифра, предоставленная Gun Violence Archive. Речь идёт о 39%-ном росте по сравнению с тем же периодом 2020 года.



Например, здесь, в Нью-Йорке, количество убийств, случаев стрельбы, преступлений на почве ненависти выросло по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это согласно данным полиции Нью-Йорка. И мы говорим не только о преступлениях с применением насилия.



Так, на прошлой неделе был заснят случай, когда в Сан-Франциско среди бела дня был обворован магазин Walgreens. Это стало ярким примером того, что местные официальные лица называют системной проблемой данного города, особенно для его сетевых аптек. И существуют опасения, что ситуация может стать ещё хуже.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 22 июня 2021 года.