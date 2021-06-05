DM: эпидемия насилия — за сокращение полиции жители Миннеаполиса платят своими жизнями

Спустя год после убийства Джорджа Флойда ситуация в Миннеаполисе продолжает обостряться. Попытка местных властей сократить финансирование полиции привела к росту насильственных преступлений, жертвами которых нередко становятся дети и подростки, сообщает Daily Mail.

15 мая в Миннеаполисе девятилетняя Тринити Оттосон-Смит играла на заднем дворе, когда её сразила шальная пуля. Девочка попала под перекрестный огонь во время перестрелки проезжавших мимо головорезов. Она умерла в прошлый четверг.

Тринити стала вторым ребёнком, застреленным в Миннеаполисе за последние три недели. Шестилетняя Ания Аллен была убита 17 мая и скончалась на следующий день. Пуля попала ей в голову, когда девочка ела еду из «Макдоналдс» в машине своей матери, пишет Daily Mail.

По словам издания, в конце апреля похожий случай произошёл с десятилетним Ладавионном Гарреттом. Он был ранен выстрелом в голову, когда находился в автомобиле своих родителей.

«Добро пожаловать в Миннеаполис, город, который готов превзойти прежний уровень насилия, благодаря чему он получил прозвище Убийствополис. Через год после смерти Джорджа Флойда этот город стал эпицентром движения за прекращение финансирования полиции, и теперь его население расплачиваются за это своей кровью», — подчёркивает Daily Mail.

Накануне здесь вновь вспыхнули беспорядки и грабежи. Поводом стала новость о том, что полиция застрелила разыскиваемого темнокожего мужчину. Ранее напряжённость в Миннеаполисе возросла, когда бригада рабочих попыталась демонтировать ограждения на пересечении 38-й улицы и Чикаго, где погиб Флойда и возникла так называемая «автономная зона».

Корреспондентка Daily Mail Лора Коллинз посетила Миннеаполис на прошлой неделе и обнаружили, что город «находится в осаде и под охраной полиции, его дети умирают, становясь жертвами перестрелок, количество которых взлетело до небес в прошлом году». Один житель признался изданию, что жить здесь было всё равно, что «жить в Палестине».

Миннеаполис — не единственное место в США, где за последний год наблюдался рост преступности, но здесь проблема выглядит наиболее выпукло. Ведь город оказался в центре внимания из-за попыток властей «переосмыслить общественную безопасность».

За первые пять месяцев текущего года в Миннеаполисе было совершено 36 убийств. Это более чем вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом в 2020-м, и более чем в четыре раза по сравнению с 2019-м, подчёркивает Daily Mail.

Количество угонов автомобилей выросло на «поразительные» 222%. Стрельба увеличилась на 153%. При этом 80% жертв — афроамериканцы. На момент написания статьи в этом году огнестрельные ранения получили 211 человек. В 2020-м таких случаев насчитывалось лишь 81.

И на фоне роста преступности департамент полиции Миннеаполиса, который уже испытывал трудности с личным составом, потерял треть своих сил. Из-за притеснений и дегуманизации более 200 стражей правопорядка либо перевелись в другие города, либо ушли со службы по инвалидности. Ситуация настолько плачевная, что мэру Джейкобу Фрею пришлось обратиться за помощью к федеральному правительству, чтобы увеличить количество полицейских на фоне роста преступлений.

Мемориал Ании Аллен находится на углу на севере Миннеаполиса менее чем в миле от того места, где была застрелена Тринити Оттосон-Смит. В воскресенье там собралось более 300 человек, чтобы принять участие в «Марше мира». По словам организаторов, это был призыв сообщества «сложить оружие и выбрать любовь». Шествие завершилось у госпиталя, где лежит Ладавионн, которого ввели в искусственную кому.

«Это то, что называют «эффектом Дерека Шовина» ( в честь полицейского, убившего Джорджа Флойда. — ИноТВ). Стреляют каждый божий день, а лето еще не началось. У всей полиции посттравматический стресс, они уехали, вы не видите патрулирующих здесь полицейских. Я знаю это, и банды это знают », — сказал Daily Mail местный активист и один из организаторов акции Маркус Экс.

«Я мог бы застрелить кого-нибудь прямо сейчас и пройти пять кварталов до дома, прежде чем приедет полиция. Полиция уехала, и в результате банды сорвались с цепи», — добавил он.

Дед Ании Аллен и местный борец за мир 53-летний Кей Джи Уилсон, охарактеризовал отказ от финансирования полиции как «самое безумное», что он когда-либо слышал. По его словам, никто в Миннеаполисе не может быть в безопасности.

«Все боятся говорить правду. Это правда. Кто называет имя моей внучки? Где протесты, посвящённые этим детям? Кто-нибудь говорит, что их жизни имеют значение? А ведь их жизни имеют значение», — сказал он в эксклюзивном интервью Daily Mail.

Уилсон был совершенно уверен, что решение проблемы — увеличение, а не уменьшение количества полицейских. По его мнению, единственные люди, которые приветствовали отказ от финансирования правоохранительных органов, — это «горстка политиков и преступников».

«Жертвой может оказаться кто угодно. Сегодня это был мой ребёнок, завтра может быть ваш», — добавил Уилсон. Грегори и Вероника Джонсон, которые также принимали участие в шествии, знают об этом не понаслышке. Их 21-летний сын Чарли, который едва окончил местный университет, случайно попал в перестрелку и был убит выстрелом в спину.

Жизни многих из тех, кто присутствовал на марше, навсегда были изувечены вооружённым насилием, царящим в городе. Все собеседники издания отмечали, что за последний год эта проблема значительно усугубилась.

Таня, которая попросила не называть её полное имя, находилась рядом, когда застрелили Тринити. В тот день девочка играла с детьми женщины. Именно её дом оказался изрешечён пулями. Именно Таня держала Тринити в руках, пока ждала приезда полиции и скорой.

«Перестрелки стали чаще. Раньше такого не было. Я бы переехала, если бы могла, но матери-одиночке с четырьмя детьми это непросто. Всё хуже, чем когда-либо. Это мог быть чей-нибудь ребёнок. Это могло быть мой ребёнок», — заявила она.

Моник прибыла на марш с пачкой листовок. На них были напечатаны фотографии Тринити, Ании и Ладавионна и сообщалось о награде в размере $35 тыс. за любую информацию, которая поможет арестовать стрелков.

Для неё, как и для многих участников акции, это личное дело. «Моего крестника Эдди застрелили вчера, а в моего 23-летнего сына стреляли два дня назад. Ему повезло, что его всего лишь ранили в руку», — объяснила она.

«Поговорите с любым в северном Миннеаполисе, и вы найдете человека, который непосредственно пострадал от применения огнестрельного оружия — часто не один раз, — утверждает Daily Mail. — В прошлом году, пока люди маршировали под знаменем Black Lives Matter, бесчисленные перестрелки и убийства оставались незамеченными. В городе бушует самая настоящая эпидемия насилия».

Защитница гражданских прав Некима Леви Армстронг была одним из самых яростных критиков полицейского управления. Но, по её словам, городской совет пытался отменить финансирование департамент без учёта мнения многих темнокожих жителей.

«Они не проводили исследований, не консультировались с экспертами... им следовало специально приехать в темнокожее сообщество, потому что мы чаще сталкиваемся с насилием со стороны полиции, а также с насилием внутри сообщества. Но они так и не приехали», — сказала она.

«Мы не должны выбирать между отсутствием полиции или коррумпированной полицией», — подчеркнула Армстронг. Но именно этот выбор сделали многие, и его последствия оказались опустошительными, отмечает издание.

29-летняя Элиша Джонсон, кузина матери Тринити, также участвовала в марше. Она сказала Daily Mail, что нет никаких сомнений в том, что ситуация ухудшается, но её воодушевило то, что на акцию пришло много людей. «Я рада, что сообщество сплотилось. То, что происходит, нужно остановить. Мы должны встать и сказать: «Довольно!», прежде чем погибнут новые дети», — заявила она.