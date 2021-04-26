Hill: почти половина республиканцев считают вынесенный Шовину вердикт неправильным

Проведённый в США опрос показал, что 46% сторонников Республиканской партии считают неправильным вердикт, вынесенный судом присяжных бывшему полицейскому Дереку Шовину по делу о смерти Джорджа Флойда, сообщает The Hill. В целом эту точку зрения высказали четверть всех опрошенных американцев, которые также заявили, что они категорически не согласны с идеями движения Black Lives Matter.
Почти половина всех республиканцев, которые приняли участие в опросе, проведённом CBS News и компанией YouGov, заявили, что, по их мнению, бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин был ошибочно признан виновным в убийстве Джорджа Флойда, сообщает The Hill.
В общей сложности 46% респондентов, которые идентифицировали себя как республиканцы, заявили, что суд присяжных округа Хеннепин вынес «неправильный вердикт». Схожую точку зрения высказали лишь 10% демократов.
В целом из всех участников опроса 75% респондентов заявили, что решение суда было верным, а 25% высказали противоположную точку зрения.
По данным CBS News, эти 25% американцев также отметили, что они категорически не согласны с идеями движения Black Lives Matter.
В опросе, который проводился с 21 по 24 апреля, приняли участие 2527 жителей США, статистическая погрешность составляет 2,3 процентных пункта.
Как напоминает The Hill, Шовин был признан виновным по всем трём пунктам обвинения, которые были предъявлены ему после смерти Флойда в прошлом году. Теперь ему грозит более 40 лет тюрьмы.
В США этот процесс многими рассматривался как референдум по таким вопросам, как жестокость со стороны полиции и системный расизм в правоохранительных органах.
Признание Шовина виновным воспринимается как знаковая победа движения за социальную справедливость в Америке. Законодатели-демократы надеются, что исход этого процесса придаст импульс усилиям по проведению всеобъемлющих реформ полиции.
Глава Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина подтвердил, что в соответствии с правилам организации итальянские клубы будут исключаться из Серии А, в случае решения принимать участие в Суперлиге.
В Министерстве труда и соцзащиты России разъяснили, что оплата труда с 4 по 7 мая должна производиться в обычном, а не повышенном размере. При этом работодатель может установить повышенную оплату самостоятельно.
Актриса Мерьем Узерли, известная по сериалу «Великолепный век», рассказала о новом фильме «Улей», который был представлен на Московском международном кинофестивале в рамках программы «Специальные показы».
Онлайн-супермаркет ипотеки Online-Ipoteka провёл опрос среди россиян, результаты которого показали, что около 30% клиентов с одобренными заявками отказываются от ипотечного кредита в основном из-за размера процентной ставки.
Главврач ГБУЗ «Станция переливания крови» столичного Депздрава Ольга Майорова рассказала, что, несмотря на сложную эпидемическую обстановку, в 2020 году в столице все нуждающиеся были обеспечены донорской кровью.
Вице-премьер России Татьяна Голикова в ходе брифинга сообщила, что во время майских праздников ранее принятые ограничительные меры продолжат действовать на территории всех субъектов России, но «ничего нового здесь не появляется».
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT заявление главы МИД Германии Хайко Мааса о том, что проект газопровода «Северный поток — 2» не стоит рассматривать в качестве «панацеи», чтобы «урезонить» Россию.
Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что индийского варианта COVID-19 в России пока не обнаружено.