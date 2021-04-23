Fox News: вердикт по делу об убийстве Флойда только раззадорил BLM

После громкого процесса над бывшим полицейским Дереком Шовином идеолог «антирасизма» Ибрам Кенди заявил, что вся Америка осуждена и должна измениться. По мнению ведущего Fox News Такера Карлсона, администрация Байдена непременно прислушается к этому призыву, но грядущие перемены приведут к гибели невинных американцев.

Беспорядки действительно эффективны: когда вы сжигаете города, вы получаете желаемое. Обогащаетесь, принимая деньги от корпораций, можете купить четыре дома. Присяжные выносят именно такие вердикты, каких вы требуете. Погромщикам это хорошо известно, даже если мы, остальные, не желаем этого признавать.



Допустив поджоги (ресторанов. — ИноТВ) Wendy’s, разграбление (магазинов. — ИноТВ) Macy’s и разгром полицейских участков, мы, остальные, отказались от той власти, которая принадлежала нам как гражданам. Эту власть мы передали в руки самых агрессивных, неразумных, непродуктивных людей в стране. Почему мы так поступили? Может быть, историки сумеют объяснить.



А пока готовьтесь к следующему этапу. Но опять-таки, не обольщайтесь! Осуждение Дерека Шовина не стало платой по счетам, оно только увеличило долги! Вот любимец Демократической партии, радикал из академических кругов Генри Роджерс, известный как Ибрам Кенди, доводит до нашего сведения, что Дерек Шовин — это только начало. Идёт национальное преобразование.



ИБРАМ КЕНДИ, профессор: Что же теперь? Шовина ждёт тюрьма, но ждёт ли Америку правосудие? Правосудие осуждает полицейского, или правосудие осуждает Америку? Легко возлагать вину на отдельных полицейских, таких как Дерек Шовин, но проблема носит структурный характер. Исторический характер. Правосудие осудило Америку. Теперь мы должны уделить время преобразованию этой страны.



Итак, мы все осуждены за убийство. И, кстати, нельзя винить Ибрама Кенди. Этот парень получил много миллионов долларов от наших воротил бизнеса. Его взращивали академические круги. Возможно, ваша плата за обучение идёт на его оклад. Зачем вы ему платите? Зачем мы все ему платим? Он ведь призывает наказать вас за убийство, которого вы не совершали!



Это преобразование, к которому призывает Ибрам Кенди, как именно оно будет выглядеть? На что будет похожа эта реформа? У Бри Ньюсом есть идеи на этот счёт. Ньюсом — одна из самых знаменитых активистов BLM в стране. Сегодня утром она объявила, что отныне полицейским надо запретить разнимать дерущихся с ножами.



Цитирую: «Подростки дрались, в том числе с использованием ножей, испокон веков. Нам не нужно вмешательство полиции, которая заявляется на место и применяет оружие против одного из подростков… Всех должно пугать, что правящая белая элита так тотально преуспела: не только лишила нас средств к элементарной самодостаточности, но и убедила нас, что нам нужны вооружённые белые полицейские, чтобы заниматься нашими детьми и районами». Конец цитаты.



Вы можете закатывать глаза, слушая Ибрама Кенди, или президента с вице-президентом, или Бри Ньюсом и многих ей подобных. Но будьте уверены: администрация Байдена не закатывает глаза, она воспринимает каждое слово очень серьёзно. А это значит, что ваш район в скором времени могут ждать такие реформы. И что же будет тогда? Ну, если вы живёте в богатом районе, у вас всё будет в полном порядке, потому что вы наймёте частную охрану. И многие американские полицейские с радостью пошли бы в частную охрану, потому что там больше платят и не надо слушать Ибрама Кенди. У него, кстати, тоже обязательно будут охранники.



Но что же ждёт всех остальных? Вот кое-какие данные. И не откуда-нибудь, а с веб-сайта Vox. Вот исследование, которое там приведено, цитирую: «С 2014-го по 2019 год Кэмпбелл, — так зовут исследователя, — отследил более 1600 акций протеста BLM по всей стране, в основном в больших городах, с участием почти 350 тысяч протестующих». В конечном итоге, цитирую: «В местах, где прошли акции протеста BLM, число погибших от рук полиции уменьшилось приблизительно на 300». Хорошо, 300.



Но вот какой ценой это далось, цитирую: «Данные Кэмпбелла также указывают на то, что эти акции протеста соотносятся с 10-процентным ростом числа убийств в местах протестов BLM. Это значит, что с 2014-го по 2019 год убийств было на 1000—6000 больше, чем можно было бы ожидать, если бы в местах протестов были те же тенденции, что и в местах, где акции протеста не проводились».



Следите за математикой? По словам этого исследователя, благодаря BLM, полиция застрелила приблизительно на 300 подозреваемых меньше. Зато было совершено до 6000 новых убийств, причём во многих случаях убиты были невинные люди и дети. Вот какую сделку мы заключили. И мы идём по этому пути дальше!



Дата выхода в эфир 21 апреля 2021 года.