Радиоведущий о вердикте по делу Шовина: «Мы в Америке не судим символы или движения, мы судим индивидов»

После того как присяжные признали бывшего полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что Флойд «отдал жизнь за справедливость». По словам радиоведущего Гленна Бека, это тревожный признак, поскольку политические страсти только мешают правосудию.

Большое спасибо, что пришли, Гленн. Что вы скажете обо всём этом?



ГЛЕНН БЕК, радиоведущий: Я пытаюсь рассмотреть проблему шире… И глядя на... Никто из нас не был в комнате, где совещались присяжные.



Да.



ГЛЕНН БЕК: Но теперь мы как бы у себя в гостиной, и мы все переживаем это вместе. И нельзя не задаться вопросом: «Что дальше? И какую роль в этом буду играть я?» Знаете, я видел, как (спикер палаты представителей конгресса США. — ИноТВ) Нэнси Пелоси подняла глаза к небу и поблагодарила Джорджа Флойда за то, что он отдал свою жизнь за справедливость. И это — одна из тех вещей, которые меня тревожат. Мы в Америке не судим символы или движения, мы судим индивидов.



Да.



ГЛЕНН БЕК: И, как я уже говорил, я не был в комнате присяжных, и я не хочу туда соваться, потому что такова наша система.



Да.



ГЛЕНН БЕК: Но мы должны судить индивидов, а не движения. Этот вердикт не вернёт Джорджа Флойда его родным, зато другой человек, который однажды утром проснулся, даже не думая никого убивать, теперь, возможно, до конца жизни будет разлучён со своей семьёй.



Сегодня мне бы хотелось, чтобы мы были немножко похожи на амишей. Когда вооружённый преступник пришёл и застрелил их детей, они скорбели по своим детям, но они также скорбели вместе с семьёй убийцы и говорили: «Это сделали не вы». Но от многих сегодня мы получаем совсем другие сигналы. Сейчас только и разговоров, что о коллективном правосудии и коллективной вине.



Нам надо скорбеть с обеими сторонами и понимать, что прошедший год был просто ужасным и расколол нашу страну, а ведь вначале мы были вместе! В самый первый день, когда мы все смотрели эту видеозапись, мы все были в шоке, мы все сказали: «Боже мой!» Мы были едины. Но потом сюда вкралась политика и расколола нас. Ради чего? Ради чего?



Итак, что же нам делать теперь? Сегодня один человек мёртв, а другой отправится в тюрьму, возможно, до конца жизни. И мы смотрим на систему, в которой правосудие должно быть слепо. Надеюсь, что так и было в данном случае. Важным здесь должен быть не цвет кожи, не материальное или общественное положение. Слепая справедливость, а не социальная справедливость. Достигнув этого, мы сделаем всё, что в наших силах. А всё остальное может исправить только Бог.



Такер, я… у меня так много эмоций, потому что я смотрю по телевизору, как все на это реагируют. И я просто думаю: «Как нам обратить это на пользу? Можем ли мы сплотиться, без злобы к кому-либо и с великодушием ко всем, объединиться и залечить раны? Можем ли мы снова найти принципы, общие для всех нас?» Я знаю… Все, с кем я работаю, все, кого я знаю, стремятся к этим принципам — к равенству перед правосудием и к наказанию виновных. Их интересует не цвет кожи и не преследование людей ради какой-то цели. У нас есть прекрасный шанс, посмотрим, сможем ли мы за него ухватиться.



Как хорошо сказано! Спасибо, Гленн Бек, я вам признателен.



ГЛЕНН БЕК: Вам спасибо.



Дата выхода в эфир 20 апреля 2021 года.