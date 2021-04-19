Fox News: член конгресса призвала протестующих в Миннесоте не расходиться и стать агрессивнее

Член конгресса США от штата Калифорния Максин Уотерс появилась на акции протеста против полицейского произвола в Миннесоте и призвала демонстрантов действовать активнее, сообщает Fox News. В частности, Уотерс посоветовала протестующим не уходить с улиц в случае оправдания экс-полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в убийстве темнокожего Джорджа Флойда.

Член конгресса США от штата Калифорния Максин Уотерс появилась на акции протеста против полицейского произвола в городе Бруклин-Сентер штата Миннесота в субботу вечером, призвав демонстрантов «оставаться на улице» и требовать справедливости до тех пор, пока не будет проведена реформа полиции, сообщает Fox News

«Мы должны добиться справедливости в этой стране, и мы не можем позволить этим убийствам продолжаться», — заявила член Палаты представителей журналистам.

Отвечая на вопрос о суде над Дереком Шовином, который обвиняется в убийстве Джорджа Флойда в Миннеаполисе, Уотерс заключила, что если бывший полицейский не будет признан виновным, протестующим не следует покидать улицы. «Мы должны оставаться на улице, и мы должны стать более активными, мы должны стать более агрессивными. Мы должны убедиться, что они знают, что мы не шутим», — подчеркнула политик.

Как напоминает сайт телеканала, Шовин обвиняется в убийстве темнокожего Джорджа Флойда 25 мая 2020 года. По версии обвинения, задержанный Флойд умер из-за того, что полицейский несколько минут зажимал коленом его шею. Свидетели защиты упоминали в качестве других возможных причин смерти мужчины проблемы со здоровьем и употребление наркотиков .

На момент появления Уотерс перед демонстрантами, толпа людей в Бруклин-Сентер уже седьмую ночь подряд протестовала против убийства полицейскими 20-летнего Даунта Райта в прошлое воскресенье, передаёт Fox News.

Сотрудница полиции по имени Ким Потткр, по утверждениям, застрелившая Райта, подала в отставку на прошлой неделе вместе с начальником полиции города. Поттер утверждает, что случайно выхватила пистолет вместо электрошокера и выстрелила в Райта из огнестрельного оружия. Ей грозит обвинение в непредумышленном убийстве.

Сообщается, что Уотерс покинула акцию протеста незадолго до начала комендантского часа, однако небольшая группа протестующих продолжала вести себя агрессивно и после вступления в силу ограничений на передвижение. 82-летняя Утотерс, являющаяся членом конгресса с 1991 года, планирует остаться в Миннесоте до понедельника, когда будут заслушаны заключительные речи по делу Шовина.