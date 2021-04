NYPost: «насилию и мародёрству нет никакого оправдания» — Байден осудил протестующих против полиции

Джо Байден осудил стычки демонстрантов с полицией, а также десятки случаев мародёрства в Миннесоте, где ранее женщина-полицейский застрелила молодого афроамериканца Данте Райта, пишет The New York Post. Глава Белого дома заявил, что нужно подождать результатов полномасштабного расследования, и призвал американцев к миру и спокойствию.

Президент США Джо Байден осудил столкновения между демонстрантами и полицией, а также разграбление десятков компаний в Миннесоте после убийства женщиной-полицейским темнокожего Данте Райта, сообщает The New York Post. Глава Белого дома при этом подчеркнул, что дело должно быть решено в «организованном порядке».



На опубликованных в понедельник кадрах с полицейской нагрудной камеры видно, что сотрудница правоохранительных органов предупредила Райта о том, что ударит его шокером. Однако затем она выстрелила в него из огнестрельного оружия. После инцидента она заявила, что это произошло случайно.



«Нам нужно подождать и посмотреть, что покажет расследование — полномасштабное расследование», — заявил Байден в беседе с журналистами.



«Полагаю, вы все, как и я, видели этот фильм, точнее запись нагрудной камеры, — довольно шокирующие кадры. Вопрос в том, было ли это несчастным случаем? Сделано ли это намеренно? Это предстоит выяснить в ходе полномасштабного расследования. Но пока я хочу ещё раз ясно дать понять: нет абсолютно никакого оправдания мародёрству и насилию», — заявил он.



Байден добавил, что его администрация прекрасно понимает: «гнев, боль и травмы», которые существуют в темнокожем сообществе, реальны и серьёзны.



«Но это не оправдывает насилие и/или мародёрство», — отметил глава Белого дома.



Затем американский лидер призвал американцев к «миру и спокойствию».



Убийство Райта произошло на фоне широко освещаемого судебного процесса над бывшим полицейским Дереком Шовином, которого обвиняют в убийстве другого афроамериканца, Джорджа Флойда, погибшего в прошлом году в Миннеаполисе, напоминает The New York Post.