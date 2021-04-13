NYPost: «насилию и мародёрству нет никакого оправдания» — Байден осудил протестующих против полиции

Джо Байден осудил стычки демонстрантов с полицией, а также десятки случаев мародёрства в Миннесоте, где ранее женщина-полицейский застрелила молодого афроамериканца Данте Райта, пишет The New York Post. Глава Белого дома заявил, что нужно подождать результатов полномасштабного расследования, и призвал американцев к миру и спокойствию.
Президент США Джо Байден осудил столкновения между демонстрантами и полицией, а также разграбление десятков компаний в Миннесоте после убийства женщиной-полицейским темнокожего Данте Райта, сообщает The New York Post. Глава Белого дома при этом подчеркнул, что дело должно быть решено в «организованном порядке».
На опубликованных в понедельник кадрах с полицейской нагрудной камеры видно, что сотрудница правоохранительных органов предупредила Райта о том, что ударит его шокером. Однако затем она выстрелила в него из огнестрельного оружия. После инцидента она заявила, что это произошло случайно.
«Нам нужно подождать и посмотреть, что покажет расследование — полномасштабное расследование», — заявил Байден в беседе с журналистами.
«Полагаю, вы все, как и я, видели этот фильм, точнее запись нагрудной камеры, — довольно шокирующие кадры. Вопрос в том, было ли это несчастным случаем? Сделано ли это намеренно? Это предстоит выяснить в ходе полномасштабного расследования.Но пока я хочу ещё раз ясно дать понять: нет абсолютно никакого оправдания мародёрству и насилию», — заявил он.
Байден добавил, что его администрация прекрасно понимает: «гнев, боль и травмы», которые существуют в темнокожем сообществе, реальны и серьёзны.
«Но это не оправдывает насилие и/или мародёрство», — отметил глава Белого дома.
Затем американский лидер призвал американцев к «миру и спокойствию».
Убийство Райта произошло на фоне широко освещаемого судебного процесса над бывшим полицейским Дереком Шовином, которого обвиняют в убийстве другого афроамериканца, Джорджа Флойда, погибшего в прошлом году в Миннеаполисе, напоминает The New York Post.
Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович и президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировали ситуацию с летним отдыхом россиян на фоне ограничения авиасообщения с Турцией.
Бенито Перес-Барбадильо, представитель испанского теннисиста Рафаэля Надаля, сообщил, что спортсмен сдал отрицательный тест на коронавирус после того, как потренировался с заболевшим россиянином Даниилом Медведевым.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) рекомендовали приостановить вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом компании Johnson & Johnson.
Министерство обороны Белоруссии сообщило, что 12 апреля было зафиксировано нарушение госграницы в воздушном пространстве со стороны Польши, в связи с чем в ведомство вызвали польского атташе по вопросам обороны.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко прокомментировал в беседе с RT заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы, который выразил надежду, что НАТО сдержит обещание и Украина станет членом альянса.
Со связанного с Фондом борьбы с коррупцией* криптовалютного счёта 30 марта сняли 0,319 BTC. Об этом свидетельствуют данные анализатора блокчейна Blockchain.com. На дату транзакции это составляло 1,43 млн рублей.
Личный состав бригады морской пехоты войск и сил Северного флота в рамках контрольных проверок боевой подготовки за зимний период обучения провёл батальонные тактические учения в Печенгском районе Мурманской области.
Первый заместитель председателя правления международного общественного фонда «Российский фонд мира» Елена Сутормина прокомментировала в беседе с RT заявление главы украинского МИД Дмитрия Кулебы о том, что Украина привержена Западу и никогда не будет считаться частью «русского мира».
Москвичи смогут рассказать о проблемах со здоровьем голосовому помощнику перед приёмом у врача-терапевта. Как сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, полученные сведения будут автоматически направляться в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС).