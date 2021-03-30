Fox News: освещая «скучный» суд по делу Джорджа Флойда, CNN закрыл глаза на чудовищное убийство в Вашингтоне

Суд над бывшим полицейским Дереком Шовином, обвиняемым в убийстве темнокожего рецидивиста Джорджа Флойда, стал главной новостью для американских телеканалов. Тем временем гибель пожилого пакистанца от рук двух малолетних угонщиц в Вашингтоне не привлекла внимания либеральных СМИ, констатирует Fox News. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, беспорядки после смерти Флойда привели к масштабному урезанию бюджета полиции, и столицу страны захлестнула волна угонов, краж и грабежей.

В Миннеаполисе наконец-то начался суд по делу (о смерти. — ИноТВ) Джорджа Флойда. И другие каналы освещают это событие, как чемпионат. Логично: если ваша задача — сеять ненависть между американцами и раскалывать страну, а именно так они и видят свою задачу, возможность говорить весь день о Джордже Флойде для вас всё равно что суперкубок!



Поэтому сегодня утром CNN часами транслировал, как обвинитель допрашивает одну из диспетчеров экстренной службы, дежурившую в день смерти Джорджа Флойда. Это было не очень-то интересно и само по себе не имело никакой информационной ценности. «Это ваш голос на записи телефонного разговора по 911?» — спросил прокурор. «Да», — ответила диспетчер. Дальше — в том же духе. Казалось, это будет продолжаться бесконечно.



В какой-то момент трансляция внезапно прервалась. Без всякого предупреждения. Просто закончилась запись. По-видимому, были какие-то технические сложности. Никакого заговора, просто прямой эфир. Но центр управления CNN переключился на аналитика по юридическим вопросам, чтобы заверить зрителей, что пауза временна. «Это вам не «Закон и порядок», — объяснил аналитик. — В 55 минут всё не уложится». Иными словами, это будет длиться и длиться. Сидите на месте и не отвлекайтесь! Суд может быть скучным, но он важен!



И дело, конечно же, не в Джордже Флойде. Изначально не в нём. Никому на CNN не было дела до Джорджа Флойда, когда тот был жив. Он был безработным наркоманом, как многие в этой стране. Они не обращали на него никакого внимания. В действительности, никому на CNN и сейчас нет дела до Джорджа Флойда. Зато есть дело до вас и вашей роли в «системном расизме», который якобы убил Джорджа Флойда.



Если суд по делу Флойда окончится оправдательным приговором, могут начаться погромы. Мы принимаем это как жизненную реалию нашей страны. Ни одна цивилизованная страна не должна этого принимать, а мы почему-то принимаем! И если погромы будут, могут погибнуть невинные люди. Так и было минувшим летом: тогда погибло очень много невинных людей. CNN будет преуменьшать значимость этих смертей или оправдывать их, как минувшим летом и как много раз до этого, когда эти смерти были политически удобны.



Смысл не в том, чтобы спасти людей от гибели. Смысл в том, чтобы наказать вас и изменить Америку. Так что, с их точки зрения, дело того стоит. Вот зачем они снова показывают видео с умирающим на тротуаре Джорджем Флойдом. Чтобы напомнить вам обо всём этом, о вашей виновности в его смерти.



Вот почему, продолжая тыкать страну носом в смерть Джорджа Флойда, они полностью игнорируют другие многочисленные инциденты с трагической гибелью людей, в том числе заснятые на видео. Вот один пример. Недавно в Вашингтоне скончался 66-летний иммигрант из Пакистана по имени Мохаммед Анвар. Как и в случае с Джорджем Флойдом, его смерть была снята на видео. Но в отличие от Джорджа Флойда, Мохаммед Анвар не был уголовником с судимостями за насильственные преступления и с пристрастием к наркотикам.



Он работал в самом низу так называемой гиг-экономики. Анвар зарабатывал на жизнь развозом заказов Uber Eats. Это нелёгкая работа! Во вторник он проезжал недалеко от Нэшнелс-парка, на юго-востоке Вашингтона, когда две девочки напали на него с электрошокером-пистолетом. Девочкам было 13 и 15 лет. Мохаммед Анвар сопротивлялся, ведь это была его машина, без неё он не мог бы зарабатывать, и он не хотел её потерять. Прохожий заснял на видео, что было дальше. Предупреждаем вас: это ужасно.



ГОЛОСА: Это дети!



Что происходит?



(Неразборчиво.)



Он говорит, это его машина…



Боже мой!..



Она угоняет машину… Да, мы вызвали копов.



Они угнали машину! Эти девочки угнали машину!



Они угнали машину. Они угнали машину. Эти девочки! Всё, всё!



Все отойдите! (Неразборчиво.)



УГОНЩИЦА: Пожалуйста! Там мой телефон! Мой телефон!



ГОЛОС: Нет, нет! Отойдите от машины! Все отойдите… (Неразборчиво.)



ГОЛОС: Да, назад, назад!



Последние слова Анвара: «Это моя машина». И он был прав. Случайные прохожие всё это наблюдали, вы сами видели на этой записи. Они снимали происходящее. Но никто не подошёл, чтобы помочь Мохаммеду Анвару.



Две девочки нажали на газ, перевернули машину. Анвар вылетел из автомобиля и упал лицом на тротуар. Замертво. Он разбился. Но девочки, которые его убили, похоже, не беспокоились на этот счёт. «Там мой телефон! Мой телефон!» — кричала одна из них. Её телефон был для неё важнее, чем жизнь человека, которого она только что убила.



Это порождает самые разные вопросы. Не только о них, но и о нас. Что за общество породило таких детей? Кто их воспитал? И опять-таки, как характеризует нашу страну тот факт, что никто не подбежал помочь этому несчастному, до того как его убили? Это реальные вопросы. Но CNN не был заинтересован в том, чтобы их задавать. Телеканал даже отказался назвать это убийством! Это ведь никак не продвигало их политическую повестку дня.



Итак, в их изложении, цитирую, «девочки напали на водителя Uber Eats с электрошокером-пистолетом, когда угоняли его машину, что привело к несчастному случаю, в результате которого он получил несовместимые с жизнью травмы».



«…что привело к несчастному случаю». То есть это было не убийство! Просто так получилось! Этакое стихийное бедствие, вроде цунами или шторма с градом. К сожалению, он умер…



На самом деле, как пояснила на следующий день мэр Вашингтона, виноват мог быть сам Мохаммед Анвар. Мэр Мюриел Баузер опубликовала твит, в котором напомнила своим подданным о необходимости внимательно оценивать обстановку в следующий раз при выходе из дома. Цитирую: «Угон авто — это незапланированное преступление, — написала Баузер. — Следуйте этим правилам, чтобы снизить риск того, что ваша машина привлечёт угонщиков». И дальше советы, в том числе — запирать машину и не отходить при работающем двигателе.



Ого! Поняли, жители Вашингтона? Ваша безопасность — это ваша работа. Это не работа мэра, нанятого вами для вашей защиты, мэра, забаррикадировавшегося в своём доме в окружении многочисленной охраны, оплачиваемой из вашего кармана, в то время как город, который она должна защищать, погружается в хаос. Нет. Это ваше дело. Вы сами за себя. «Следуйте этим правилам, чтобы снизить риск».



Неудивительно, что число угонов возросло по всему городу. Если у вас есть там знакомые, они подтвердят. Это правда. Районы, которые в прошлом году были безопасными, больше таковыми не являются. В жилых районах угоняют машины. Всего за год число угонов возросло на 300 процентов. Инцидентов со стрельбой, грабежей и краж тоже становится больше. Ну разумеется!



Вашингтон опять становится страшным местом. Это столица нашей страны! В 1980-е годы это была «столица убийств». А для цивилизованной страны неприемлемо, чтобы её столица была «столицей убийств». Но теперь мы движемся к тому же самому. Почему это происходит? Не нужно строить догадок. Всё очень просто. Прошлым летом муниципальный совет округа Колумбия проголосовал за то, чтобы урезать бюджет полиции на 15 миллионов долларов. Это опустошило департамент полиции. По сути, они сейчас не набирают копов.



Дата выхода в эфир 29 марта 2021 года.