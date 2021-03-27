NBC: в Миннеаполисе ужесточают меры безопасности перед судом по делу об убийстве Джорджа Флойда

Власти Миннеаполиса вводят строгие меры безопасности и задействуют бойцов Национальной гвардии. Они опасаются, что судебный процесс в отношении полицейского Дерека Шовина, который убил Джорджа Флойда, может привести к массовым протестам в городе, передаёт NBC News.

Сегодня в Миннеаполисе предприняты строгие меры безопасности и задействована Национальная гвардия. Ведь город готовится к потенциальным протестам во время самого громкого судебного разбирательства за всю его историю.

ДЖЕЙКОБ ФРЕЙ, мэр Миннеаполиса: Жители должны быть готовы к постепенному увеличению присутствия сотрудников правопорядка и Национальной гвардии.

В настоящий момент утверждена коллегия присяжных, которая состоит из девяти женщин и шести мужчин. По данным суда, девять участников жюри называют себя белыми, четверо — темнокожими, а двое — метисами.

На следующей неделе им предстоит выслушать вступительные заявления сторон на процессе в отношении бывшего сотрудника полиции Дерека Шовина. Ему предъявили обвинения в убийстве второй и третьей степени, а также причинении смерти по неосторожности после того, как он удерживал коленом на земле Джорджа Флойда в течение почти девяти минут.

Вот так сегодня выглядит перекрёсток в самопровозглашённой автономной зоне. Её жители выступают против того, чтобы полиция действовала на их территории.

ЖАНЕЛЬ ОСТИН, главный хранитель мемориала Джорджа Флойда: Это место позволяет нам по-настоящему взаимодействовать вместе как сообществу, которым мы хотим стать.

Но всего три недели назад в этом районе произошла перестрелка со смертельным исходом. По словам темнокожих владельцев бизнеса, они хотят, чтобы полиция вернулась.

АЙВИ АЛЕКЗЕНДР, владелица бизнеса в Миннеаполисе: После убийства Джорджа Флойда, возведения барьеров, роста уровня преступности внутри (автономной зоны. — ИноТВ) дела у нас идут ни шатко ни валко.

ШАКИЛ БРЮСТЕР, корреспондент NBC News: Как ожидается, суд займёт от трёх до четырёх недель. Присяжные не будут изолированы до обсуждения приговора. Но судья предупреждает: в любой момент всё может измениться.

Дата выхода в эфир 27 марта 2021 года.