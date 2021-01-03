WP: «убийственный год» — в 2020-м США поставили исторический рекорд случаям насильственной смерти

Для США 2020-й оказался «убийственным годом» в буквальном смысле: по предварительным данным, за этот период количество случаев насильственной смерти выросло на 20,9%, пишет The Washington Post. Как отмечает газета, во многом подобное «безумие» обуславливается как пандемией коронавируса, которая всерьёз осложнила работу полиции, так и массовыми протестами против убийства Джорджа Флойда.

2020-й оказался «убийственным годом» во всех отношениях — в том числе и в плане, собственно говоря, убийств. Согласно данным криминалистов, США столкнулись с самым большим ростом числа убийств за год с момента начала ведения подобной статистики в XX веке, пишет The Washington Post.



Хотя подсчёт жертв ещё не окончен, предварительные данные просто поражают: если верить ФБР, речь идёт об увеличении количества убийств за первые девять месяцев года на 20,9%. При этом эта цифра ещё выше во многих крупных городах из-за насилия с применением оружия.



Между тем, по данным аналитика Джеффа Ашера, число убийств, зарегистрированных 57 полицейскими агентствами США, за тот же период времени увеличилось на 36,7%. «В 2020 году, как и во многих других сферах, данные о преступности катастрофические. Произошёл огромный всплеск убийств, и, хотя о его масштабах трудно судить, совершенно ясно, что мы станем свидетелями самого большого роста этого показателя за один год, — отметил он. — Это ужасно, это трагедия, однако сейчас мы находимся в ситуации, когда от коронавируса в сутки умирает по три тысячи человек».



Эксперты сходятся во мнении, что пандемия сыграла значительную роль в росте количества убийств в США. Вместе с тем она, вероятно, поспособствовала значительному снижению числа ненасильственных преступлений, которые, по данным ФБР, упали более чем на 8% за первые девять месяцев этого года. По всей видимости, эта тенденция обуславливается тем, что на улицах стало меньше людей, а количество возможностей для совершения преступлений сократилось.



Однако, когда речь заходит об убийствах — самом важном мериле преступности, — внезапный всплеск показателей шокирует.



В Вашингтоне, например, на данный момент известно почти о 300 убийствах (рост на 20%). В Нью-Йорке же число убийств выросло почти на 40%, а количество случаев уличной стрельбы по сравнению с предыдущим годом увеличилось почти в два раза. Тем не менее в исторической перспективе уровень преступности по-прежнему намного ниже показателей начала 1990-х годов, когда в Нью-Йорке всего за один год было зафиксировано более 2 тыс. убийств.



Между тем, число убийств растёт далеко не только в больших городах. Согласно данным ФБР, за первые девять месяцев этого года в небольших городах с населением менее 10 тыс. человек количество убийств выросло более чем на 30%. По словам Ашера, подобные показатели — это «безумие».



По словам криминолога Миссурийского университета в Сент-Луисе Ричарда Розенфельда, первая половина 2020 года прошла более-менее стандартно, однако примерно в середине года начались серьёзные изменения.



«Рост, как правило, начинается почти в каждом городе в самом конце мая и в первых числах июня», — отметил он. Именно в это время, как напоминает The Washington Post, страну потрясли протесты против убийства Джорджа Флойда в Миннеаполисе.



Разгулу преступности, как считают Розенфельд и прочие эксперты, поспособствовал в том числе и очевидный крах общественного доверия к полиции. Во многом ситуация напоминает события 2015 года вокруг протестов по поводу убийств в Фергюсоне, однако в этот раз внезапный всплеск насилия оказался более серьёзным.



Большинство экспертов в области преступности также отмечают, что в росте количества убийств во многом виновата пандемия. Ряды полиции во многих штатах изрядно проредили как коронавирус, так и необходимость разбираться с беспорядками на улицах. Учитывая же опасения насчёт COVID-19, полицейские реже взаимодействовали с людьми, из-за чего те чаще брали вопрос решения конфликтов в свои руки.



Кроме того, пандемия могла привести к росту уровня преступности и по той причине, что она повлекла за собой фактическую заморозку программы социальной работы с жертвами перестрелок, целью которой является предотвращение мести. По словам Розенфельда, в ходе пандемии социальные работники, которые занимаются подобной деятельностью, перестали ходить в больницы и давать напутствия потерпевшим.