Fox News: разгул преступности заставил американских политиков усомниться в лозунгах Black Lives Matter

В разгар протестов активисты Black Lives Matter требовали лишить полицию финансирования, и город Миннеаполис пошёл у них на поводу. Однако теперь, когда полицейские массово увольняются, а число насильственных преступлений резко подскочило, власти передумали: теперь им нужно больше копов, передаёт Fox News. Как отмечает телеканал, недавние выборы показали, что радикальные идеи демократов отпугивают избирателей.

«Black Lives Matter — самый значительный фактор, способствующий переменам в системе уголовного правосудия»*. Что это значит? У Black Lives Matter к системе уголовного правосудия было только одно требование. И они снова и снова выкрикивали его в мегафон на наших улицах. «Лишить полицию финансирования! Лишить полицию финансирования!» — таким было их требование. Они так и говорили, они этого не скрывали.



Во многих местах власти так и поступили. Что произошло дальше, вы знаете. В Миннеаполисе — первом американском городе, увлёкшемся этим безумием, — больше ста копов сейчас увольняются. Преступность в Миннеаполисе так разгулялась, что те же самые политики, которые когда-то требовали от нас лишить полицию финансирования, теперь умоляют, чтобы полиции стало больше. Это происходит сегодня. Городские власти теперь рассматривают вопрос о привлечении полицейских из других юрисдикций для восстановления порядка и предотвращения убийства граждан.



Число насильственных преступлений там выросло на 22 процента по сравнению с прошлым годом. Как так вышло? Вы знаете, как так вышло. И избиратели тоже знают. К счастью, это стало бедствием для Демократической партии. Недостаточно большим бедствием, но всё же. Никто этого не поддерживает. Кто за то, чтобы лишить полицию финансирования? Оказывается, практически никто.



Преступность и хаос наводят ужас на владельцев домов, налогоплательщиков, трудоустроенных, на всех, у кого есть дети, или домашние животные, или машины, или мебель, или какие-то ожидания от жизни, не ограничивающиеся одним днём. Отказ от финансирования полиции — это нигилизм, и все это знают. Опросы показывают, что избиратели-латиноамериканцы крайне негативно относятся к этой идее. Поэтому, в частности, столь многие из них на прошлой неделе проголосовали за республиканцев.



Надо быть отчаянно несчастным специалистом по гендерным исследованиям с дипломом Университета Дьюка, чтобы считать, что лишить полицию финансированию — это мудро. Выходит, это и есть вся избирательная база — не состоящие в браке, несчастные специалисты по гендерным исследованиям из Университета Дьюка. Этих людей недостаточно, чтобы победить на выборах. И некоторые лидеры Демократической партии, из тех, что поумнее, начинают это понимать.



ДЖЕЙМС КЛАЙБЕРН, конгрессмен США: Рейтинг Джейми Харрисона перестал расти, когда на телеэкранах появилась надпись: «Лишить полицию финансирования», — прямо у него над головой. Это повредило Джейми. Поэтому я давно высказывался против этого. Я всегда говорил, что эти заголовки могут убить политическую кампанию.



Джим Клайберн называет вещи своими именами, дамы и господа! Лишить полицию финансирования — это плохая идея, потому что это может, цитирую, «убить политическую кампанию». Ого! Эта идея плоха не тем, что убивает людей, тысячи беднейших людей в нашем обществе — а так и есть, это измеримый показатель, и его никто не оспаривает. Нет, идея плоха тем, что может убить политическую задачу. Вот язык, который способна понять Демократическая партия и её лидеры.



Так что маловероятно, что мы ещё много услышим про отказ от финансирования полиции. На самом деле, никто больше никогда не станет использовать этот лозунг. В какой-то момент будет так, будто ничего этого никогда не происходило. «Что это такое? Что-то из истории!» Но это действительно было. И имело огромные последствия для всех нас. Об этом вам следует помнить.



Дата выхода в эфир 10 ноября 2020 года.



* Высказывание сенатора и кандидата в вице-президенты США Камалы Харрис (прим. ИноТВ).