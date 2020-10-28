CBS News: в Филадельфии полицейские застрелили афроамериканца с ножом — за ночь город разгромлен

Разгромленные магазины, побитые окна полицейского участка, подожжённая полицейская машина и десятки раненых сотрудников полиции — таковы итоги минувшей ночи в Филадельфии, сообщает CBS News. Как отмечает телеканал, причиной беспорядков стала видеозапись, на которой видно, как полиция застрелила 27-летнего афроамериканца, вооружённого ножом.

По меньшей мере 30 полицейских получили ранения и одна полицейская машина была подожжена во время этих ночных беспорядков. Всё это — реакция на видеозапись с мобильного телефона, на которой видно, как вчера на западе Филадельфии полиция насмерть застрелила 27-летнего Уолтера Уоллеса — младшего.



ГОЛОСА: Положи нож! Положи нож!



Это полицейские, приехавшие по вызову по поводу мужчины с ножом у пересечения 61-й улицы и Локуст-стрит. Полицейские заявляют, что открыли огонь, когда увидели, что Уоллес идёт к ним и отказывается бросить нож.



У штаб-квартиры полиции находится репортёр Eyewitness News Мэтт Петрилло. Он расскажет нам подробнее о ночных беспорядках. Мэтт?



МЭТТ ПЕТРИЛЛО, корреспондент Eyewitness News: Сегодня утром мы были там, на западе Филадельфии. Мы пытались снять видео о последствиях, обо всём нанесённом ущербе. Разрушения повсюду. Так много фасадов магазинов с побитыми окнами, тротуары усыпаны стеклом. А внутри магазинов товары тоже разбросаны. И когда мы снимали, два человека грубо толкнули фотокорреспондента CBS 3 со словами: «Не в моём городе!». Мы расскажем об этом подробнее немного погодя.



Но сначала посмотрите некоторые видеофрагменты этой ночи. Всё это началось прошлым вечером. Вот где… Команда Eyewitness News находилась у этого магазина Family Dollar на западе Филадельфии. Видно, как мародёры входят и выходят из магазина.



Потом было нападение на опорный пункт полиции в Юниверсити-Сити на Честнат-стрит и 40-й улице. Были побиты окна и стеклянные двери. Как минимум один член городского совета Филадельфии сейчас призывает полицию опубликовать видео этого инцидента со стрельбой, снятое полицейским видеорегистратором.



ДЖЕЙМИ ГОТЬЕ, городской совет Филадельфии: Думаю, видеорегистратор дал бы нам ещё более полное понимание того, что произошло вчера. И я думаю, что общественность… жители района, родственники заслуживают того, чтобы это знать.



МЭТТ ПЕТРИЛЛО: Полиция сообщает нам, что более 30 человек были арестованы по различным обвинениям, включая мародёрство. Но сегодня, этим утром, когда мы были на месте событий, мы не видели никаких полицейских, наблюдающих за происходящим.



Что же касается нашего фотокорреспондента, которого грубо толкнули сегодня утром, с ним всё в порядке. Это был прямой репортаж у штаб-квартиры полиции Филадельфии. Мэтт Петрилло, CBS 3 Eyewitness News.



Спасибо, Мэтт!



Вчера ночью протестующие также побили окна полицейского участка Юниверсити-Сити на 40-й улице и Честнат-стрит. Они также разбили там стеклянную дверь и расписали стены краской из баллончика.



Комиссар полиции Филадельфии Даниэлла Аутло вчера вечером была на месте событий и говорила с протестующими. Позже она опубликовала заявление, в котором, помимо прочего, говорится: «Я признаю, что видео инцидента вызывает много вопросов. Уверяю жителей, что эти вопросы будут в полной мере изучены в ходе расследования». Мы ожидаем от комиссара новых заявлений сегодня днём.



Дата выхода в эфир 27 октября 2020 года.