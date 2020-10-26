Fox News: если Байден проиграет, Америку ждёт большой пожар

Кандидат в президенты США Джо Байден заявляет, что в случае его избрания насилие на улицах американских городов прекратится. Но что если он проиграет? Таким вопросом задаётся ведущий Fox News Грег Гатфелд. По его словам, нет никакой уверенности в том, что антитрамповские СМИ смогут или захотят остановить агрессивные толпы погромщиков, которых сами же убедили в чудовищности Трампа.

На этой неделе Роберт Райх потребовал создать комиссию, чтобы разобраться с теми, кто не присоединился к героическому «сопротивлению». Ну, знаете, как только Байден победит. Эта комиссия назвала бы поимённо всех, кто поддерживал Трампа, и наказала бы их как положено. Это мерзко. Он призывает к охоте на ведьм под видом примирения: победители накажут побеждённых, то есть полстраны.



Забавно, что мы с ними так никогда не поступаем. Может быть, мы их лучше?



Но если это свидетельствует о том, что для них является приемлемым поведением в случае победы, то что же, чёрт возьми, приемлемо для них в случае поражения? Задумайтесь.



Джо Байден заявил, что только он может остановить насилие, которое творят в наших городах агрессивные толпы, а голосование за Трампа приведёт лишь к новому насилию. Как будто Трамп контролирует «Антифа» и по ночам в тапочках и домашнем халате отправляется уродовать статуи, избивать людей до крови и крушить дома и заведения.



Байден говорил с позиции вымогательства. И это заставляет нас недоумевать. Джо, ты сказал нам, что в случае твоей победы насилие прекратится. А если ты проиграешь? Что ты тогда скажешь своим сторонникам? И в частности — сумасшедшим и мстительным детям элиты, бегающим по улицам, причиняющим вред законопослушным гражданам, поджигающим здания? Что вы сделаете, чтобы это остановить?



Этот же вопрос следует задать средствам массовой информации, которые подстёгивали гнев своих слушателей. Во время этого приступа истерии, который длится уже четыре года, они изображали Трампа чудовищем, которое надо остановить. Но что если он не уйдёт? Что если он победит? Что если вы обещали своим детям, что на Рождество подарите им пони, а вместо этого они получат Трампа? Это внушает беспокойство.



В Нью-Йорке, пока мы медленно приближаемся к краю пропасти, мэр города часами бродит по улицам. Изо дня в день. Вместо того чтобы защищать граждан. Мешанина всех плохих левацких идей, сочащихся из переполненных ненавистью аудиторий наших упадочных университетов, де Блазио шатается по аллеям, как унылое чудовище Франкенштейна, пугая детей и здравомыслящих людей. Можно сравнить его с Нероном, который играл на скрипке, пока Рим горел. Но Нерон хотя бы умел играть на скрипке.



Но дело не только в де Блазио. Дело во всём, что его породило, во всём, что его защищает, во всём, что предвидит дальнейшие события, но всё равно ничего не делает. Это тягостное время, когда наши градоначальники, наши СМИ, наши дармоеды в индустрии развлечений и в академических кругах отказываются взять на себя долю риска и осудить будущие агрессивные толпы. Они не хотят говорить об этом, даже когда это совершенно ясно.



Итак, наша индустрия зациклилась на последних днях перед выборами, но не говорит ни слова о том, что за ними последует. Этот подход не только дурацкий, но и опасный. Конечно, на дорогу надо смотреть внимательно, но как насчёт обрыва, которым она заканчивается? Что если кандидаты наберут почти одинаковое число голосов? Что если будут подтасовки с голосованием по почте? Что если результат станет известен не сразу? И что если результат возмутит тех, кто контролирует эфир, платформы социальных сетей и алгоритмы, так сильно раздувающие недовольство?



Как насчёт леваков, которые пишут в Twitter: «Сжечь всё это»? Похоже, единственный план на данный момент — позволить пожару бушевать.



Дата выхода в эфир 24 октября 2020 года.