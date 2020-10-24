Bloomberg: любой исход выборов в США не принесёт выгоды России
По заявлениям американских спецслужб, на прошлых президентских выборах Кремль пытался склонить чашу избирательных весов на сторону Трампа с помощью кибератак и фейковых новостей, распространяемых через социальные сети. Однако, как пишет ведущая колонки Bloomberg Клара Феррейра Маркес, горькая правда заключается в том, что президентство Трампа не принесло Москве тех выгод, на которые она рассчитывала.
Автор материала уверена: Россия считала Дональда Трампа наглым, но достаточно нонконформистским и даже податливым, чтобы с ним можно было работать над пересмотром связей между странами, но в 2020 году таких иллюзий уже не осталось. Во время президентства Трампа ввели систему санкций, обездвиживших российскую экономику. Вашингтон мешал России отстаивать свои энергетические интересы в Европе и, более того, пытался выйти из договоров по контролю за вооружениями, которые Москва хочет сохранить.
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