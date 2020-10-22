ABC News: «запугивание избирателей» — в Майами полицейского накажут за протрамповскую маску

Сотрудник полиции Майами был замечен у избирательного участка в маске с лозунгом в поддержку действующего президента США. Теперь власти города обещают привлечь его к дисциплинарной ответственности за «неподобающее поведение», а руководство местной Демократической партии обвиняет полицейского в «запугивании избирателей» и требует немедленно отстранить его от службы, передаёт ABC News.
Во Флориде сотруднику полиции грозит дисциплинарное взыскание за ношение маски с протрамповским лозунгом около места проведения голосования. Некоторые утверждают, что это было запугиванием избирателей. С подробностями этой неоднозначной истории — корреспондент ABC News Меган Тевризиан.
Сегодня утром полицейского из Майами критикуют за ношение вот этой маски при голосовании.
ФРЭНСИС СУАРЕС, мэр Майами: Это неподобающее поведение, это нарушение приказов департамента.
Личность полицейского установлена — это Дэниел Убеда. Его сфотографировали в полной униформе, в маске с надписью: «Трамп 2020. Больше никакой фигни».
Демонстрация партийных предпочтений не только идёт вразрез с политикой департамента, но и вызывает новые опасения насчёт запугивания избирателей в месте для голосования.
ФРЭНСИС СУАРЕС: Их обязанность — защищать наше население, и они должны делать это беспристрастно. Они не могут делать политических заявлений или занимать политическую позицию, когда они в униформе.
Департамент полиции Майами и мэр Майами называют действия полицейского неподобающими. По их словам, на него будет наложено дисциплинарное взыскание. Мэр заявляет, что полицейским разрешено голосовать в униформе, но запрещено носить какую-либо политическую атрибутику.
Председатель Демократической партии в округе Майами-Дейд, сделавший это фото, заходит ещё на шаг дальше, утверждая, что поведение полицейского было «запугиванием избирателей на деньги города». Он требует немедленного отстранения полицейского от службы.
Но у многих избирателей, по-видимому, более высокая планка для «запугивания на выборах».
МУЖЧИНА: Запугивание — это если бы меня гоняли, дотрагивались до меня, что-то в этом роде…
С точки зрения закона, действия полицейского считались бы запугиванием избирателей лишь в том случае, если бы он намеревался принудить к чему-то другого избирателя или вмешаться в его право выбора кандидата.
МЕГАН ТЕВРИЗИАН: Неясно, какие именно дисциплинарные меры будут приняты в отношении полицейского. Мэр заявляет, что инцидент расследуется.
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