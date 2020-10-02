СNN: застреливший афроамериканку полицейский собирает деньги, чтобы уйти в отставку

Полицейский, насмерть застреливший афроамериканку Бреонну Тейлор, собирает средства на христианском интернет-ресурсе для выхода в отставку, сообщает CNN. Как утверждается в описании сбора средств, детектив Майлс Косгроув хочет сосредоточиться на безопасности своей семьи, которая подвергалась угрозе с начала протестов в Луисвилле после смерти Тейлор в результате неудачного полицейского рейда.

Полицейский из Луисвилла, насмерть застреливший афроамериканку Бреонну Тейлор, в настоящее время собирает средства для выхода в отставку, сообщает CNN. Как напоминает сайт телеканала, детектив Майлз Косгроув был одним из трёх полицейских, которые вторглись в квартиру Тейлор в марте этого года с целью обыска, связанного с бывшим партнёром Тейлор, и начали стрелять. Тейлор, техник отделения неотложной помощи, скончалась от множественных огнестрельных ранений, полученных во время неудачного рейда.

Теперь Косгроув ищет средства на «христианском сайте по сбору средств» GiveSendGo, чтобы «выкупить оставшееся время службы» и уйти в отставку, сказано в описании к сбору средств. Как утверждается на сайте, полицейский хочет сосредоточиться на безопасности своей семьи, которая подвергалась угрозе с тех пор, как вспыхнули протесты после убийства Тейлор.

«Репутация Майлза была полностью разрушена, и психологическая травма — это то, с чем ему придётся справляться до конца своей жизни», — говорится в описании.

Адвокат Косгроува Джаррод Бек подтвердил CNN, что страница была создана членами семьи полицейского, но отказался от дальнейших комментариев. Как передаёт телеканал, детектив намерен собрать $75 тыс. и по состоянию на утро среды получил уже более $9 тыс.

Как напоминает издание, двое из трёх полицейских, присутствовавших той ночью в квартире Тейлор, не были осуждены за свои действия. По мнению генерального прокурора штата Кентукки Дениэла Кэмерона, смертельный выстрел Косгроува был оправдан, поскольку партнёр Тейлор первым начал стрелять в полицейских. Третий офицер, Бретт Хэнкисон, был осуждён по статье преднамеренная угроза первой степени за стрельбу вслепую по соседней квартире, где находились люди.

Как отмечает сайт телеканала, решение суда предъявить обвинение только одному из офицеров, причастных к смерти Бреонны Тейлор по самой лёгкой статье, возмутило протестующих в Луисвилле. На прошлой неделе два сотрудника полиции города были застрелены во время акции протеста, а десятки демонстрантов, включая единственную чернокожую женщину-законодателя штата Кентукки, были арестованы.