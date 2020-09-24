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Hill: в американском Луисвилле на фоне протестов ранены двое полицейских

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В американском городе Луисвилл на фоне протестов двое полицейский получили огнестрельные ранения, пишет The Hill. Глава местной полиции сообщил, что оба правоохранителя сейчас в стабильном состоянии и проходят лечение в ближайшей больнице, а подозреваемый находится под стражей.
Hill: в американском Луисвилле на фоне протестов ранены двое полицейских
Reuters
Двое полицейских американского Луисвилла получили огнестрельные ранения на фоне вспыхнувших в городе протестов, пишет The Hill.

Произошло это всего через несколько часов после того, как большое жюри штата Кентукки предъявило обвинение только одному офицеру, причастному к убийству темнокожей девушки Бреонны Тейлор в марте этого года. Причём эти обвинения напрямую не связаны с её смертью.

Двум другим полицейским, участвовавшим в мартовской инциденте, никаких обвинений предъявлено не было, то есть ни одного из трёх правоохранителей не привлекли к уголовной ответственности за убийство Тейлор, поясняет издание.

Глава полиции Луисвилля Роберт Шрудер в среду вечером, общаясь с журналистами, подтвердил факт стрельбы по полицейским.

По его словам, оба пострадавших в настоящий момент проходят лечение в ближайшей больнице, а подозреваемый в этом преступлении помещён под стражу.

«Один в сознании и стабилен. Другому офицеру делают операцию, он также стабилен. Подозреваемый находится у нас под стражей», — добавил Шрудер.

Президент США Дональд Трамп также прокомментировал инцидент в Луисвилле, написав в своём аккаунте в Twitter, что молится за раненых полицейских.
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источник
Hill США Северная Америка
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