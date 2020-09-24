Hill: в американском Луисвилле на фоне протестов ранены двое полицейских

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03:00 Курс евро превысил 90 рублей Курс евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 90 рублей.

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