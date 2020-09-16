Бывший спичрайтер Трампа: «цветная революция» пришла в США

Против Дональда Трампа применяются те же методы, с помощью которых американская разведка избавлялась от неугодных режимов в Восточной Европе, заявляет в интервью Fox News бывший спичрайтер президента Даррен Битти. По его словам, демократы делают всё, чтобы результаты ноябрьских выборов вызывали недоверие, и планируют массовые акции протеста и судебные иски. Причём разрабатывают этот сценарий те же профессионалы, которые свергали иностранных лидеров, подчёркивает Битти.

Голосование по почте в масштабах всей страны — это не просто приглашение к подтасовкам, хотя, определённо, и это тоже. Но, возможно, ещё важнее то, что в ноябре мы практически гарантированно увидим полчище адвокатов, спорящих о том, какие именно голоса следует считать. Вопрос будет не в том, кто получил больше голосов, а в том, у кого больше адвокатов. И в этом состязании демократы видят шанс на победу.



Кстати, такое уже несколько раз случалось — на различных выборах по всей стране. К примеру, в Нью-Йорке на недавних праймериз перед выборами в конгресс голосование по почте привело к тому, что судьи целыми неделями решали, как считать бюллетени, на которых был поздно проставлен штемпель или доставка которых припозднилась.



Функционеры Демократической партии, руководящие избирательной кампанией Джо Байдена, конечно же, знают об этом. Именно поэтому они пытаются запретить вам критиковать голосование по почте. Вы не вправе подвергать сомнению то, что даёт им больше власти. В данном случае им нужна неопределённость исхода выборов, чтобы результатами можно было манипулировать.



Они этого даже особо не скрывают! Избирательный штаб недавно создал так называемый специальный отдел по тяжбам. Стоит ли говорить, что в него набрали сотни юристов для прений по поводу выборов. Это же партия юристов, вот уж чего у них предостаточно! Это партия судебной адвокатуры.



Один из адвокатов, работающих в этой группе, — это функционер Демократической партии по имени Марк Элайас. Элайас потратил этот год на борьбу с законами штатов, запрещающими так называемую жатву бюллетеней — возможно, самую вопиющую практику, которую мы допускаем на выборах в этой стране. Эта практика позволяет политическим функционерам собирать у людей бюллетени и сдавать их все разом. Ну как здесь не быть мошенничеству! Именно поэтому демократы хотят, чтобы это делалось по всей стране без каких-либо ограничений.



За всем этим следит Даррен Битти — бывший спичрайтер президента Трампа, а ныне сотрудник сайта Revolver News. По его словам, это часть знакомого плана. В недавней статье Revolver утверждается, что функционеры Демократической партии, включая дававших показания на слушаниях по импичменту, применяют ту же тактику, которой пользовалась разведка США для начала так называемых цветных революций в таких местах, как Украина.



К Даррену Битти мы сегодня и обратимся за объяснениями. Большое спасибо, что нашли для нас время, Даррен. Для тех наших зрителей, которые не в курсе «цветных революций» в Восточной Европе, объясните как можно доходчивее, что, по-вашему, сейчас происходит с нашими выборами. Чего в конечном итоге хотят демократы?



ДАРРЕН БИТТИ, Revolver News: Да, спасибо, что пригласили! Многие описывали действия, предпринятые против Трампа, как государственный переворот. И это, конечно, верно. Но этот термин слишком общий и неопределённый.



То, что разворачивается перед нашими глазами, это очень конкретный тип госпереворота под названием «цветная революция». Это модель смены режима, предпочитаемая многими в нашем аппарате национальной безопасности. Особенно применительно к странам Восточной Европы, где они свергают неугодные им режимы.



Одна из моделей — я сейчас говорю не о «цветной революции» — заключается в отправке войск в другую страну и в устранении неугодного лидера военной силой. Как, например, было в Ираке.



Да.



ДАРРЕН БИТТИ: «Цветная революция» — это чуть более тонкая и хитроумная модель. У неё есть несколько характерных черт, но главная — это комбинация искусственно созданного сценария с оспариванием результатов выборов и массовых, мобилизованных акций протеста. Их обозначают терминами «мирные протесты» и «акты гражданского неповиновения».



Если вам это кажется знакомым, слушайте дальше, то ли ещё будет! Против Трампа не просто применяются те же самые стратегии и тактики, что и против восточноевропейских диктаторов, неугодных нашему аппарату национальной безопасности. Это делают буквально те же самые люди! Профессионалы «цветных революций», с большим опытом применения этих тактик и стратегий против неугодных им иностранных лидеров, теперь применяют их против демократически избранного президента Дональда Трампа. Те же люди, действующие по тому же самому сценарию!



Я бы хотел поговорить об одной из ключевых фигур в этой операции. Это не только связующее звено между «цветными революциями» за океаном и «цветной революцией» против Трампа. Это также связующее звено между судебными разбирательствами и мобилизацией масс, так называемыми мирными протестами. Зовут этого человека Норм Айзен — это ведущий юридический киллер, функционер Демократической партии, бывший «царь по этике» в администрации Обамы — хотите верьте, хотите нет.



Он также ведущий архитектор практически всех усилий, направленных на то, чтобы подвергнуть президента цензуре, вчинить ему иск, объявить импичмент или свергнуть его. Он автор настоящей методички по «цветной революции», так прямо и называется — «методичка». И одна из мер, к которым он призывает в своей методичке по свержению неугодных ему заморских режимов, — это разработка сценариев с подтасовками на выборах, использование подтасовок для создания массовых протестов, ставящих под сомнение легитимность конкретного лидера.



У Норма Айзена длинный и неоднозначный послужной список, начиная c его работы в CREW. Это юридическое крыло (Демократической партии. — ИноТВ). На его счету более 180 исков против Трампа. Он сформулировал десять статей импичмента ещё до телефонного разговора президента (с Зеленским. — ИноТВ). Он был специальным консультантом демократов по импичменту. Он причастен буквально к каждому аспекту этой «цветной революции» против Трампа.



Самое последнее и, возможно, величайшее его дело — это использование юридических ресурсов для аннулирования выборов 2020 года с помощью различных правовых теорий, в первую очередь, его теории о том, что… В первую очередь…



Норм Айзен. Запомните это имя. Простите, Даррен, наше время истекло. Я вам признателен. Мы к этому ещё вернёмся.



Дата выхода в эфир 14 сентября 2020 года.