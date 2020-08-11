NBC: не протест, а преступление — в ходе беспорядков в Чикаго ранили 13 полицейских

В ходе массовых беспорядков в Чикаго, которым сопутствовало мародёрство, пострадало 13 сотрудников полиции, притом что правоохранительные органы задержали около сотни человек, передаёт NBC News. Как отмечает канал, это лето в США в целом оказалось богатым на насилие, и даже ввод в города федеральных агентов далеко не всегда помогает переломить ситуацию.

При свете дня стал виден весь масштаб разрушений.

ПРОХОЖИЙ: Сейчас всё будет очень плохо.



Мародёры бесчинствовали по всему центру Чикаго, в результате чего увечья получили 13 сотрудников полиции. По словам правоохранительных органов, они арестовали около сотни человек.

ДЭВИД БРАУН, суперинтендант полиции Чикаго: Это был не организованный протест. Речь скорее идёт о несомненном преступном инциденте.

ГЕЙБ ГУТЬЕРРЕЗ, NBC News: Это Мичиган-авеню — чикагская «золотая миля», на которой полно элитных магазинов. Некоторые из них заколочены досками.

Хаос начался через несколько часов после того, как полицейские приехали на вызов в южную часть города, так как там заметили мужчину с пистолетом. По словам полиции, некто, кто подходит под описание подозреваемого, начал стрелять. Полиция открыла ответный огонь. Как отмечают власти, эмоции били через край, когда социальные сети начали полниться фальшивыми слухами.

ЛОРИ ЛАЙТФУТ, мэр Чикаго: Никакого оправдания преступному поведению нет и быть не может.

Лето по всей стране выдалось очень горячим. На этой неделе в Филадельфии два 11-летних подростка получили огнестрельные ранения по касательной в двух разных перестрелках. Во время посиделок на открытом воздухе в Вашингтоне, по крайней мере, 20 человек получили огнестрельные ранения.

Насилие порой омрачает мирные демонстрации, которые последовали за смертью Джорджа Флойда, Бреонны Тейлор и других американцев. В Луисвилле полиция теперь запретила уличные митинги. В Портленде же полиция вновь заявила, что там начались массовые волнения, в то время как президент сегодня в своём Twitter призвал местые власти ввести туда Национальную гвардию. Однако в Чикаго, куда администрация Трампа в прошлом месяце направила федеральных агентов, чтобы те помогли с расследованием преступлений, насилие продолжается, что доводит до отчаяния владельцев малого бизнеса, таких как Джеки Джексон.

ДЖЕКИ ДЖЕКСОН, представитель малого бизнеса: И всё это вдобавок к коронавирусу, насилию и мародёрству. Я хочу сказать: сколько терпеть-то можно?

ГЕЙБ ГУТЬЕРРЕЗ: Мэр утверждает, что здесь сегодня будет много полиции, а её сотрудники будут отрабатывать удлинённые смены. Доступ к центру города также будет ограничен, с тем чтобы предотвратить новые разрушения.

Дата выхода в эфир 10 августа 2020 года.